Grabois pidió al Gobierno que “expulse inmediatamente” de Tierra del Fuego al barco petrolero de bandera británica

El diputado de Unión por la Patria (UxP) y referente de Patria Grande, Juan Grobis, pidió este martes a la administración de Javier Milei que “expulse inmediatamente” al barco petrolero de bandera británica que amarró en el puerto de Ushuaia, intervenido actualmente por el gobierno nacional.

“El gobierno nacional, en otro acto de traición a la patria, permite que un buque inglés atraque en un puerto argentino de Tierra del Fuego, provincia que tiene parte de su territorio bajo ocupación militar británica”, expresó Grabois desde sus redes sociales.

Y reclamó: “Ese buque debe ser inmediatamente expulsado y la intervención federal mileísta del puerto de Tierra del Fuego eliminada. Las Malvinas son Argentinas”, cerró su mensaje el legislador cercano al kirchnerismo.

El posteo de Juan Grabois

El amarre de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia, el lunes pasado, volvió a poner en el centro de la escena la disputa por la soberanía sobre las Islas Malvinas y la controversia por la intervención nacional del puerto local, vigente desde enero de este año.

La vicegobernadora Mónica Urquiza sostuvo que “es inadmisible que el gobierno nacional haya intervenido el Puerto de Ushuaia invocando razones de soberanía y hoy, con Tierra del Fuego desplazada de su administración, permita la operación de un buque petrolero de bandera británica”.

“No es un hecho menor ni una simple operación comercial: estamos hablando del puerto de la capital de la provincia a la que pertenecen nuestras Islas Malvinas y de un enclave estratégico para la Argentina en el Atlántico Sur y la Antártida”, añadió la vicegobernadora del mandatario Gustavo Melella.

Otras repercusiones

El excanciller y actual diputado Jorge Taiana sostuvo, por su parte, que “el ingreso del buque petrolero VS Promise sumado al paso del buque de guerra HMS Medway, que navegó hacia Punta Arenas atravesando el Mar Argentino, constituyen hechos de extrema gravedad que comprometen el interés nacional y los derechos soberanos argentinos”.

El posteo de Jorge Taiana

“Mientras el Reino Unido avanza sobre espacios estratégicos, el Gobierno nacional flexibiliza la normativa, diluye la Cuestión Malvinas y abandona reclamos históricos. Bajo este modelo, se consolida una estrategia de desmalvinización que busca naturalizar, mediante los usos y costumbres, la presencia y el accionar británicos en el Atlántico Sur”, advirtió.

El buque petrolero

La embarcación es el buque petrolero VS Promise, de 228,6 metros de largo y 32,57 de ancho, con capacidad para transportar cerca de 73.800 toneladas de petróleo, que atracó a las 7.08 del lunes 24 de agosto en el muelle comercial de Ushuaia luego de haber operado en la terminal petrolera de Río Cullen, en el norte de la Isla Grande.

El buque figura registrado bajo bandera del Reino Unido, con puerto de matrícula en la Isla de Man.

Buque VS Promise en el puerto de Ushuaia Gentileza Gob. de Tierra del Fuego

Tras haber permanecido durante el día amarrado en el puerto, volvió a partir y retomó su ruta por el Canal Beagle, con destino nuevamente a la zona de Río Cullen, desde donde se despacha la producción de hidrocarburos.

La llegada del VS Promise generó un pronunciamiento inmediato del Gobierno de Tierra del Fuego. En un comunicado oficial, la provincia repudió el episodio: “Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego −las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes−, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen”.

El puerto de Ushuaia

El reclamo provincial se apoya en la Ley Provincial 852, conocida como “Ley Gaucho Rivero”, que establece restricciones para la permanencia, amarre y abastecimiento de buques vinculados al Reino Unido en los puertos fueguinos.