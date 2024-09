Grabois y Zaracho fustigaron a Milei por un video en el que ella aparece como una zombi

Escuchar

Los dirigentes sociales Juan Grabois y Natalia Zaracho emitieron una dura respuesta contra Javier Milei, luego de que el Presidente posteara este jueves un video con personajes tipo zombi en una escena apocalíptica, que representaban a figuras del kirchnerismo, entre ellos a la referente de la UTEP. En defensa de su compañera, Grabois aseguró que Milei terminará como un “triste recuerdo” en la historia del país y le pidió que deje de “postear boludeces”, en línea con las palabras que la semana pasada vertió sobre el mandatario la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

En el video distópico que subió Milei se ve una Argentina infectada por el virus “KU-K12″ (por “kuka”, como los opositores llaman despectivamente a los seguidores del kirchnerismo). Allí aparecen los principales referentes del gobierno de Alberto Fernández y de otras gestiones, como Cristina Kirchner, el exministro de Economía Sergio Massa y el sindicalista docente Roberto Baradel; pero también personajes de la cultura como Fito Paéz y Florencia Peña.

Además aparece un león, que sería el Presidente. “La enfermedad sigue pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable. Y en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido”, concluye la grabación hecha con Inteligencia Artificial (IA).

Grabois se hizo eco de ese posteo del mandatario. “El mensaje es claro y es clara la amenaza. Sos un pobre tipo y vas a ser un triste recuerdo en la historia . Tenés el virus de Nerón”, le achacó el referente de la UTEP y el Frente Patria Grande.

“Un video no va a alcanzar para que la gente se olvide que festejaste bajar las jubilaciones o que le sacaste la comida a los pibes. Ya estamos despiertos y no se aguanta más. Tenés que laburar para solucionarle la vida a los argentinos, no postear boludeces ”, le marcó Grabois a Milei. Esto en relación al asado que el Presidente organizó en la Quinta de Olivos para agradecerles a los 87 diputados que se plegaron a la estrategia de la Casa Rosada y le permitieron al líder libertario mantener el veto que aplicó sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria propuesta por la oposición para recomponer los haberes.

Pero no fue solo eso. El dirigente social, que tiene una marcada disputa con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hizo un párrafo especial para criticar a Milei por haber incluido en esta representación a Zaracho, que actualmente es diputada nacional y suele ser blanco de los ataques libertarios debido a que le cuestionan sus orígenes piqueteros.

“Dicho sea de paso... Nati Zaracho construyó su propio futuro y tiene una vida mucho más llena que la tuya. No le llegás a los talones ”, sentenció Grabois.

El mensaje es claro y es clara la amenaza. Sos un pobre tipo y vas a ser un triste recuerdo en la historia. Tenés el virus de Nerón. Un video no va a alcanzar para que la gente se olvide que festejaste bajar las jubilaciones o que le sacaste la comida a los pibes. Ya estamos… — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 19, 2024

Mientas, Zaracho también hizo lo propio.

“Milei, la condena del futuro de miles de personas la generó la crisis del modelo económico que vos representás, en los 90 y 2001. Con [Domingo] Cavallo, [Patricia] Bullrich, [Federico] Sturzenegger, ¿te suena? Los mismos que son tus funcionarios y modelos a seguir”, aseguró la dirigente social y le indicó al Presidente, en tándem con Grabois: “Ponete a gobernar. Sos un rídiculo”.

Milei, la condena del futuro de miles de personas la generó la crisis del modelo económico que vos representas en los 90 y 2001. Con Cavallo, Bullrich, Sturzenegger, te suena? Los mismos que son tus funcionarios y modelos a seguir.

Ponete a gobernar. Sos un ridículo. https://t.co/m4Ysnil3UQ — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) September 19, 2024

LA NACION