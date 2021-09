Graciana Peñafort eligió un meme para criticar la designación de Horacio Rosatti al frente de la Corte Suprema

La abogada de Amado Boudou, y directora de Asuntos Jurídicos del Senado con Cristina Kirchner, Graciana Peñafort, opinó sobre la elección de las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y recordó que ambos llegaron al máximo tribunal “en comisión” y después, los dos recibieron el aval del Senado.

“Hay que reconocerle los méritos al hoy prófugo Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón, que desde Uruguay puede festejar que puso al presidente y al vice de la Corte Suprema y los puso prescindiendo del Congreso de la Nación”, tuiteó la abogada y luego publicó otro mensaje con un meme de dos Hombres Araña que se señalan entre sí.

Hay que reconcerle los meritos al hoy profugo Fabian - Pepin- Rodriguez Simon, que desde Uruguay puede festejar que puso al presidente y al vice de la corte suprema y los puso prescindiendo del Congreso de la Nacion — Graciana Peñafort (@gracepenafort) September 23, 2021

En una mañana compleja, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti fue electo como el nuevo presidente del máximo tribunal del país, luego de ser propuesto por Juan Carlos Maqueda y apoyado por el actual presidente, Carlos Rosenkrantz, que quedará como vicepresidente.

las imagenes de la eleccion de autoridades en la Corte Suprema podrian ser apocrifas pic.twitter.com/CXlbB3Iz9j — Graciana Peñafort (@gracepenafort) September 23, 2021

Fuentes cercanas al alto tribunal relataron que el ministro Juan Carlos Maqueda propuso a Rosatti como presidente y a Rosenkrantz como vice, una fórmula que resultó consagrada por el apoyo de esos tres mismos jueces.

Ricardo Lorenzetti no participó del encuentro y se excusó ante sus pares con el argumento de que estaba asistiendo “a las reuniones del Unidroit” (por sus siglas en inglés, Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado), donde actúa “en calidad de miembro del Governing Council”.

Por tal motivo, Elena Higton solicitó una prórroga del acuerdo, que no fue concedida por haberse alcanzado de todos modos la mayoría de tres votos -Maqueda, Rosenkrantz y el propio Rosatti- para elegir el nuevo titular del máximo tribunal.

“En virtud de que la ausencia de alguno de los ministros no constituye un impedimento legal para la celebración del acuerdo convocado, será celebrado”, respondió Rosenkrantz al pedido de Higton.

Con el acuerdo de hoy, Rosatti estará al frente de la Corte desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre de 2024, secundado por Rosenkrantz como vicepresidente, en reemplazo de Highton (quien ocupaba ese cargo desde la presidencia de Lorenzetti).

Lorenzetti había dejado trascender su decisión de volver a encabezar la Corte luego de sostener ese cargo durante casi doce años, pero su iniciativa se vio debilitada por la idea de Maqueda de “renovar” la conducción de la Corte y de Rosatti de aspirar a la mayor responsabilidad en el sistema judicial argentino.

El mandato de Rosatti, exintendente de Santa Fe y exministro de Justicia de Néstor Kirchner, se prolongará por un período de tres años como fija el Reglamento de la Justicia Nacional.

La elección del nuevo presidente tuvo una expectativa mayor que la elección de otros presidentes por cierto clima de tensión interna entre los cinco jueces, que de algún modo se confirmó con las ausencias de hoy y por coincidir además con las elecciones legislativas de medio término.