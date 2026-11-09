Gran expectativa en Córdoba por la visita del Papa: cuando faltaban 20 horas para la misa, ya había cinco kilómetros de fila

CÓRDOBA.- La visita del papa León XIV este martes a Córdoba genera una enorme expectativa. Desde el sábado en la ciudad se ven muchos peregrinos y este mediodía ya había cinco kilómetros de fila para ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), adonde el Pontífice celebrará misa.

Aunque se había anunciado que las puertas de Fadea abrirían a las 17, el interés por lograr una buena ubicación hizo que cientos de personas de diferentes lugares del país -e incluso de Perú y Venezuela-, comenzaran a formarse en las primeras horas del lunes. La fila iba creciendo en esta ciudad mientras a cientos de kilómetros León XIV visitaba el Cotolengo Don Orione de Claypole y, después, daba misa frente a una multitud en Palermo.

“Es por fe, por la esperanza de verlo de cerca”, dijo Silvana, una joven de 22 años que llegó alrededor de las 10 de la mañana. Se cubría con una lona del fuerte sol que pegaba al mediodía.

Los preparativos para la visita del papa León XIV a Córdoba la Nación

A pocos pasos había un grupo de peregrinos que llegaron de Salta el sábado pasado y están alojados en una escuela. “Decidimos venir temprano. Queremos tenerlo cerca cuando avance con el papamóvil”, comentó uno. León XIV, después de la misa, recorrerá las calles internas del predio en ese vehículo para después, en una cápsula, hacer unas 40 cuadras y volver a subir al papamóvil para recorrer unos 3,5 kilómetros por el centro de la ciudad hasta el Arzobispado de Córdoba.

También allí, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, ya hay quienes han buscado ubicación con reposeras. El Papa saldrá a saludar desde un balcón -el mismo en el que estuvo Juan Pablo II en 1987-, alrededor de las 13:30, este martes.

El hotel que está frente al Arzobispado está completo desde pocos días después del anuncio de la visita del Papa. “Vengo de San Juan; es una posibilidad enorme tenerlo al frente. Estoy muy feliz”, señaló una mujer mayor que alquiló una habitación, con balcón, en el quinto piso del hotel.

Las proyecciones de las autoridades provinciales y de la Iglesia son que alrededor de 800.000 personas participarán de la misa, mientras que otras 400.000 acompañarán al pontífice a lo largo de su recorrido.

Un grupo de chaqueños llega a Córdoba para participar de la misa con el Papa la Nación

“Venimos de La Pampa. Estamos en la casa de unos amigos. Nos mueve la fe. Poder verlo, rezar, agradecer y pedir que el país mejore”, contó Alberto. Su grupo son seis personas, que están con resposeras, mate y varias botellas de agua mineral.

La vigilia joven se extenderá toda la tarde y noche de este lunes hasta mañana, antes del inicio de la misa. Hay colectivos que salen desde el norte y sur de la ciudad y dejan a los asistentes a una distancia de entre tres y cuatro kilómetros, que deben hacerse a pie.

Desde la tarde de este martes, pasarán por el escenario de Fadea artistas de distintos géneros y generaciones, con nombres convocantes como Jairo, Jorge Rojas, Q’ Lokura y Magui Olave, además de Facundo Toro, Los Nombradores del Alba, Iceberg del Sur, Cuatro Rumbos, Hilario y la Niña del Monte, José Luis Miralles, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Maxi Larghi, Pablo Martínez y Trinidad. La propuesta combinará folclore, cuarteto, música popular y expresiones de espiritualidad.

La planificación incluye puestos sanitarios, ambulancias, corredores de emergencia y equipos de asistencia distribuidos tanto en Fadea como en los principales puntos del recorrido. El predio fue dividido en cuadrantes con capacidad estimada de entre 12.000 y 14.000 personas cada uno, con atención médica propia.

León XIV es recibido por la Iglesia cordobesa con el lema “Córdoba, tierra de santos”, en referencia a San Gabriel Brochero y a Mamá Antula. En la Catedral, que será visitada por el Papa, están los restos de masa encefálica del “cura gaucho”.

En la misa de Fadea lo acompañará la imagen de un Cristo de madera de 150 años traído de Traslasierra, enviado a hacer por Brochero. También el cáliz que usó el primer santo argentino estará en el altar de Fadea.

Los primeros peregrinos que llegan a Córdoba para ver al Papa la Nación

Enrique y su novia, Marisa, estudian en la ciudad de Córdoba. Cuentan que no pensaban movilizarse, pero que después de escucharlo ayer al Papa, decidieron “estar más cerca”. Conversaron con LA NACION en la zona del Arzobispado. Analizaban si este martes estarían ahí o si se iban esta noche a Fadea.

Después del mediodía, finalizó en el predio donde será la misa la última reunión general presidida por el gobernador Martín Llaryora con los coordinadores de todas las áreas que forman parte de la organización de la visita del Papa. “Es un enorme orgullo y también una gran responsabilidad que nuestra provincia sea protagonista de este acontecimiento histórico”, dijo el mandatario.

Y afirmó: “En nombre de todos los cordobeses, estoy orgulloso de todo el trabajo y los preparativos que estamos llevando adelante, y profundamente agradecido con cada persona que está colaborando para hacer posible esta gran celebración”.

Está previsto que León XIV salga de Buenos Aires a las 7:30 de este martes y que llegue a Córdoba a las 9.