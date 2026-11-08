El Ministerio de Defensa explicó cómo es la protección del espacio aéreo por el papa León XIV: “Hay restricciones en Buenos Aires y Córdoba”

El Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Alberto Presti, informó cómo será el operativo de vigilancia y protección del espacio aéreo durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Entre el 8 y el 11 de noviembre, se establecerán restricciones parciales y temporarias en sectores de las áreas terminales Buenos Aires y Córdoba. De esta manera, se reforzará la seguridad durante los desplazamientos y actividades del Sumo Pontífice.

El dispositivo, según consignaron desde la cartera de Defensa, estará a cargo del Comando Conjunto Aeroespacial, organismo responsable de la vigilancia y defensa del espacio aéreo argentino. Para coordinar su implementación, se realizó el pasado viernes una reunión de trabajo de la que participación Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; y otras autoridades militares y funcionarios.

El dispositivo, según consignaron desde la cartera de Defensa, estará a cargo del Comando Conjunto Aeroespacial, organismo responsable de la vigilancia y defensa del espacio aéreo argentino Ministerio de Defensa

El operativo contará con radares fijos y móviles, sistema de comunicaciones e informática, herramientas de comando y control, medios aéreos de interpretación y personal especializado. Estos recursos, precisa una artículo en la página web del ministerio, permitirán mantener una vigilancia permanente de la situación aérea, identificar los vuelos que circulen por las zonas alcanzadas por las medidas y responder ante eventuales irregularidades.

Durante los días en los que el Papa se encuentre en suelo argentino, también se desplegarán medios de la Fuerza Aérea Argentina y del Ejército Argentino para realizar tareas de vigilancia e interceptación. El esquema incluirá, además helicópteros que podrán utilizarse en eventuales evacuaciones y relevos de personal.

Cómo funcionarán las restricciones aéreas

La cartera de Defensa precisó que las aeronaves que no cumplan con las condiciones establecidas para operar dentro de las zonas restringidas, podrán ser consideradas como “Tránsito Aéreo Irregular”. En esos casos, se aplicarán los procedimientos previstos en el Decreto 1334/2026 -un régimen extraordinario de protección aeroespacial durante la visita del papa León XIV que se promulgó el 4 de noviembre-, que contempla distintas instancias de respuesta: identificación, interceptación, comunicación, advertencias y órdenes.

El objetivo es resolver cualquier situación irregular antes de que pueda representar una amenaza. Para ello, el dispositivo contempla áreas específicas de la responsabilidad para las aeronaves de caza interceptora y sectores destinados exclusivamente a la operación de aeronaves militares, tanto en Buenos Aires como Córdoba.

El Papa León XIV permanecerá en la Argentina entre el 8 y 11 de noviembre Maria Laura Antonelli / Agf - AGF via ZUMA Press DPA

Las disposiciones también incluyen restricciones temporarias para determinadas operaciones en aeródromos y helipuertos no controlados, la prohibición de vuelos de drones dentro de las zonas afectadas y la suspensión de actividades de instrucción, entrenamiento y aerodeportivas durante el plazo de la visita de León XIV.

Dichas medidas fueron, asimismo, publicadas en los suplementos AIP 255/2026 y 258/2026 -emitidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), documentos que establecen las condiciones de operación aérea durante el período alcanzado por el operativo.

Quiénes estarán a cargo del operativo

El componente de Defensa estará bajo la conducción del mismo Presti, y funcionará en coordinación con los demás organismos que participan del dispositivo general de seguridad. La delegación de responsabilidades, tareas y roles también se enmarca en el Decreto 1334/2026.

El Comando Conjunto Espacial tiene entre sus funciones permanentes la vigilancia y protección del espacio aéreo argentino. En esa oportunidad, sus recursos estarán concentrados en las zonas vinculadas con los desplazamiento y las actividades de León XIV.

El objetivo detrás del operativo coordinado por el Ministerio de Defensa será resolver cualquier situación irregular antes de que pueda representar una amenaza Min. de Defensa

Desde la cartera señalaron que este tipo de procedimientos forma parte de los protocolos que se implementan en otros acontecimientos de relevancia institucional y visitas de autoridades. Entre los antecedentes mencionados, figura los operativos realizados durante el G20 -que tuvo lugar entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018-, las cumbres del Mercosur y otros encuentros de importancia nacional.

Por último, a modo de resumen, destacaron que el propósito de operativo es preventivo y disuasivo: detectar posibles irregularidades, identificarlas con anticipación y disponer de los medios necesarios para intervenir de manera progresiva ante una eventual situación de riesgo.

La agenda del papa León XIV durante su visita a la Argentina

Domingo 8 de noviembre

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre