“Gran Hermano” mendocino: un candidato camporista “nominó” a su rival del PJ y encendió la interna peronista

MENDOZA.- A lo “Gran Hermano”, un candidato kirchnerista mendocino a la intendencia de San Rafael “nominó” a su principal contrincante peronista, lo que encendió la interna en el PJ local. Se trata de un polémico spot protagonizado por el actual concejal camporista Nadir Yasuff, quien cargó todas sus tintas contra el diputado provincial e histórico referente justicialista del sur provincial, Omar Félix, exintendente de esa comuna y postulante a regresar al cargo que dejará en diciembre su hermano, Emir.

El éxito del programa televisivo, que llegó a los 30 puntos de rating, motivó al candidato sanrafaelino a lanzar una estrategia proselitista por las redes sociales que “enganche” a los vecinos antes de ir a las urnas en las PASO, en los comicios adelantados del 30 de abril, los cuales se realizarán en siete municipios de Mendoza, en su mayoría justicialistas, bajo el sello del Frente Elegí, exFrente de Todos.

Simulando estar en el famoso “confesionario”, en un llamativo video de Tik-Tok, Yasuff busca “echar” de la contienda a uno de los principales referentes peronistas de Mendoza, apelando a fuertes críticas contra las sucesivas gestiones Félix en esa comuna, más allá del tono humorístico que quiso imprimirle a la grabación.

Durante la controversial filmación, se observan imágenes del concejal junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, para dejar en claro su posición frente al electorado, para luego responderle al conductor del programa: “Voy a nominar al Omar”.

El pre candidato a intendente, Nadir Yasuff nominó a Omar Felix.

Luego, llegó el turno de los argumentos. “El Omar lleva 20 años en La Casa. Siento que se quedó sin ganas, ya está cansado, no tiene nada más que aportar y se queda sólo por capricho”. A estos cuestionamientos, el edil sumó más reclamos contra el histórico dirigente y su hermano. “La Casa no es de él, es del supremo, de todos los sanrafaelinos. No me gusta que se crea el dueño de La Casa y que se la estén pasando entre ellos”.

Para concluir su visita al confesionario, Yasuff disparó: “Siento que es importante que entre gente nueva, con ganas, que haya renovación con gente que no esté cansada y lo haga por obligación. El Omar debe abandonar La Casa”.

Omar Félix respondió las críticas de Yasuff

En diálogo con LA NACION, Omar Félix se mostró sorprendido por la jugada de su contrincante, pero le quitó relevancia. “ Me da risa, no le doy ni importancia. No saben hacer política, parece que son más agresivos conmigo que con los otros opositores del peronismo . Ojalá puedan cambiar la cabeza”, indicó el actual legislador provincial. “Lo atribuyo a la falta de experiencia, en la forma de relacionarse. No es la forma de construir. Como tengo más experiencia, y soy mayor, mi responsabilidad es que aprendan, con mi ejemplo y actitud: me pegan una cachetada, ofrezco mi mano. Estoy tranquilo, si bien todavía no empezamos con la campaña, es con acciones concretas; más que con prédicas, con hechos. Hay tanto para mostrar en estos años y tanto para cuidar lo logrado”, completó.

Los hermanos Félix llevan más de 20 años dirigiendo la comuna sanrafaelina, donde son los máximos referentes territoriales del peronismo tradicional, lo que genera cortorcircuitos con los líderes de La Cámpora en Mendoza. De hecho, tras la postulación de Omar para volver a pelear por la intendencia, dejaron en claro que no se regirán por las pretensiones del kirchnerismo más duro de tener un lugar de preponderancia en la región. “No respondemos órdenes de ningún dirigente del Gran Mendoza ni de ningún lugar del país”, expresó días atrás Emir.