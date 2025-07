Guillermo Francos aseguró que el Gobierno apelará en todas las instancias el fallo de Preska

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que el Gobierno apelará “en todas las instancias” el fallo de la jueza Loretta Preska por la causa YPF. Según expresó en una entrevista emitida por LN+, la estrategia oficial contempla tanto una apelación de fondo como una presentación contra la decisión específica de la magistrada estadounidense. Además, el funcionario remarcó que la administración buscará agotar todas las herramientas legales disponibles.

Durante la conversación, el periodista Luis Majul sugirió que la Argentina, tarde o temprano, deberá afrontar el pago derivado de la sentencia. Frente a esa observación, Francos reiteró que el Gobierno persistirá con las apelaciones y negó que el pago resulte inevitable en esta instancia del proceso.

El proceso judicial se originó a partir de la nacionalización de la petrolera YPF en 2012, cuando el Estado argentino adquirió la mayoría accionaria de la compañía. Desde entonces, distintos fondos de inversión litigaron en tribunales estadounidenses en reclamo por compensaciones.

Loretta Preska, la jueza que falló en contra de Argentina en la causa YPF. NY Daily News

El jefe de Gabinete también planteó que hay un problema de fondo a nivel interno que es el criterio con el que se toman este tipo de decisiones que son “tan trascendentes para el país”. En ese sentido, recordó que existen causas abiertas y denuncias presentadas en la Justicia vinculadas a la expropiación de YPF y otras operaciones que, según indicó, generaron "perjuicios millonarios“ para el país.

En un tramo de la entrevista, el funcionario apuntó directamente contra el exministro de Economía Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner. Afirmó que ambos “han sido unos incapaces y unos inútiles en resolver temas de la Argentina” y consideró que las decisiones adoptadas durante su gestión implicaron un fuerte impacto negativo para la economía nacional.

También sostuvo que “el pueblo los tiene que hacer responsables” por los costos de esas políticas. Mencionó que la sociedad ya los responsabilizó al hacerlos perder las últimas elecciones presidenciales pero aseguró que “esto tiene que costar mucho más que eso”. Además de la causa YPF, Francos recordó otros episodios como el acuerdo con el Club de París y el manejo de bonos durante la administración anterior.

Cristina Fernández de Kirchner en su balcón. Nicolás Suárez - LA NACION

En cuanto a la voluntad del gobierno, explicó que buscan exponer “cuáles han sido los errores” para que la sociedad comprenda cómo estas decisiones contribuyeron al actual escenario macroeconómico del país.

En otro tramo de la entrevista, Francos cuestionó los dichos recientes de Cristina Kirchner, quien había sostenido que el modelo del gobierno de Javier Milei “se cae” y que por ese motivo está condenada. “No sé cuáles son los números que mira la expresidenta para hacer esos comentarios”, respondió el jefe de Gabinete. Además, le atribuyó responsabilidad por el deterioro económico acumulado y señaló que ella debería explicar porqué “desde el año 2003 al año 2023 -con un breve interregno de Macri- el país terminó en un desastre total”.

Francos también opinó sobre la situación judicial de la exmandataria y explicó que considera “razonable” la decisión inicial de otorgarle la prisión domiciliaria. Sin embargo, expresó dudas sobre el lugar elegido para cumplir la condena. Y agregó otros reparos respecto a la situación de la expresidenta: “Me parece inadmisible que esté, como cualquier dirigente político común, dirigiéndose al pueblo argentino como si no hubiese sido condenada. Todo tiene que tener límites: admitamos la prisión domiciliaria pero no el lugar y las condiciones".

Guillermo Francos presentando en el Senado su informe de gestión. Soledad Aznárez - LA NACION

Enojo en el Senado: Francos se refirió a su última visita al recinto y criticó la dinámica de esas instancias

Francos se refirió a lo que sucedió la semana pasada en el Senado, cuando se retiró del recinto tras ser tildado de “mentiroso” por una senadora. “Por supuesto que me molesté, porque claramente fui de buena fe a dar un informe y jamás le he faltado el respeto a nadie y, mucho menos, en un ámbito institucional”, explicó. Sostuvo que no puede tolerar ese tipo de actitudes porque “no es a mí, es a la investidura, es lo que represento”.

El jefe de Gabinete anticipó que volverá a presentarse cuando le toque, pero cuestionó la utilidad de las exposiciones ante el Congreso tal como están planteadas actualmente. “Llegaron a mandarme 4000 preguntas en Diputados y uno tiene que seleccionar. No es lógico, porque además con la respuesta que le dan los organismos competentes del Gobierno, los legisladores dicen que no se les contestó y repreguntan. Entonces tengo que tener un equipo atrás por cada área para dar respuestas”, señaló.