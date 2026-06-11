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República de Corea vs. República Checa, EN VIVO por el Mundial 2026

El partido del Grupo A se disputará a las 23 horas en el estadio de Guadalajara en México; las reacciones en la primera fecha

Las selecciones se enfrentarán este jueves 11 de junio
Las selecciones se enfrentarán este jueves 11 de junio

En qué grupo juegan República de Corea vs República Checa

El Grupo en el que juegan República de Corea y República Checa es el A. Los otros países que integran el Grupo A son México y Sudáfrica.

El Grupo A del Mundial 2026
El Grupo A del Mundial 2026

En qué estadio jugarán República de Corea vs República Checa

República de Corea se medirá contra República Checa en el estadio Guadalajara.

El Estadio Akron Guadalajara será sede de cuatro encuentros de la Copa del Mundo 2026
El Estadio Akron Guadalajara será sede de cuatro encuentros de la Copa del Mundo 2026IVAN VILLEGAS

Hora, TV y dónde ver online República de Corea vs. República Checa

El partido entre República de Corea y República Checa podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), DSports, TyC Sports, Paramount+, desde las 23 horas de Argentina.

Segundo partido

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre República de Corea y República Checa por el Grupo A del Mundial 2026.

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