publicidad
publicidad
en vivo
República de Corea vs. República Checa, EN VIVO por el Mundial 2026
El partido del Grupo A se disputará a las 23 horas en el estadio de Guadalajara en México; las reacciones en la primera fecha
En qué grupo juegan República de Corea vs República Checa
El Grupo en el que juegan República de Corea y República Checa es el A. Los otros países que integran el Grupo A son México y Sudáfrica.
En qué estadio jugarán República de Corea vs República Checa
República de Corea se medirá contra República Checa en el estadio Guadalajara.
Hora, TV y dónde ver online República de Corea vs. República Checa
El partido entre República de Corea y República Checa podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), DSports, TyC Sports, Paramount+, desde las 23 horas de Argentina.
Segundo partido
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre República de Corea y República Checa por el Grupo A del Mundial 2026.
LA NACION
Más leídas de Deportes
- 1
Predictivo Mundial: mirá los resultados de todos los partidos posibles de Argentina y del torneo
- 2
Infantino felicitó a Macaya Márquez por su increíble récord en los Mundiales
- 3
Argentina y el lujo de elegir: los números que respaldan al campeón en el Mundial 2026 y la lucha entre Julián y Lautaro
- 4
La FIFA obligó a una selección a cambiar su camiseta para jugar en el Mundial