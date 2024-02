escuchar

“Entiendo que cuando el presidente [Javier Milei] hace un cuestionamiento a la dirigencia política, ese cuestionamiento se refleja en el resultado de la votación”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos, este martes luego de que se haya caído la sesión para tratar la ley ómnibus y haya vuelto a comisión. Francos analizó así el regreso a comisión de la ley ómnibus, tras varios traspiés en la votación en particular en Diputados.

En diálogo con TN, el ministro primero consideró que no tenía lógica lo que había pasado en el recinto. “Se estaba volviendo una ley poco útil, porque aprueban la emergencia pero en particular rechazan las facultades”, consideró. “¿De qué sirve declarar una emergencia si luego no brindan los instrumentos para lidiar con ella?”, se preguntó y aseguró que “lo que le dieron a todos los Gobiernos anteriores se lo niegan al presidente Milei”.

“Hubo compromisos de votos que no se cumplieron en la práctica. Quienes apoyaron en general el proyecto no mantuvieron su voto durante el tratamiento en particular. Esperábamos que se aprueben las delegaciones de facultades, como se ha hecho en todos los gobiernos anteriores”, expresó Francos, ya en diálogo con LN+. Y apuntó contra algunos sectores de la oposición “dialoguista” por sostener que están en línea con el peronismo: “Hay una intención de obstruir la acción del Gobierno. Fíjense qué sectores votaron junto a Unión por la Patria para obstruir al Gobierno nacional”.

El ministro sostuvo que el Gobierno “no tiene nada que discutir en materia fiscal”, en relación a uno de los temas de mayor debate en la previa. “Seguiremos gobernando con los elementos que tenemos y lo mismo harán los gobernadores. El tratamiento de una reforma fiscal estaba sujeto a la aprobación de la ley”, subrayó.

“La política no se hace eco de lo que votó el pueblo argentino. La sociedad votó un cambio y la dirigencia no lo convalida. Esa es la gran disputa”, remarcó el ministro del Interior, en línea con el mensaje en X que publicó el mandatario minutos después de los dichos de Francos. Milei, desde Israel, afirmó que “la casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas”. Y resaltó que continuará adelante con su plan “con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”.

LA CASTA CONTRA EL PUEBLO



La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas.



Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar.



Nuestro programa… — Javier Milei (@JMilei) February 6, 2024

“El cambio es Milei. El presidente va a seguir gobernando como está gobernando ahora, con los instrumentos que le permite la Constitución Nacional”, dijo Francos y afirmó que el Gobierno no seguirá insistiendo en que se apruebe la ley. “Cuando se crea que se pueda avanzar en una ley que permita una verdadera transformación y desregulación económica en la Argentina, cuando estén dispuestos a tratarlo [los diputados], se tratará”, sostuvo.

