Guillermo Francos elogió a gobernadores de la oposición y defendió la negativa del Gobierno a tratar el impuesto al tabaco

El ministro del Interior, Guillermo Francos, elogió en una entrevista en LN+ a gobernadores de la oposición, como Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, Raúl Jalil, de Catamarca, y Claudio Vidal, de Santa Cruz, rumbo al tratamiento de la Ley Bases por el Senado. “Zamora es un gobernador que maneja su provincia con los mismos argumentos que Javier Milei plantea para la Nación. La tiene ordenada, tiene déficit cero, es muy cuidadoso con sus números”, afirmó sobre el gobernador.

Francos se mostró optimista con el tratamiento de la ley aprobada este martes en Diputados por parte de la Cámara alta. “En el Senado tenemos un camino recorrido. Hemos conversado con los senadores. Hay muchos elementos que son importantes a la hora de que se ponga a tratar la ley. La primera es que claramente hay resultados económicos que no se pueden desconocer, como las noticias de la semana pasada que comenzaron a alumbrar”, expresó.

Luego puntualizó cuáles son los aspectos que los legisladores deben tener en cuenta sobre lo que valoró como una “mejora económica”. “El hecho de que comienzan los créditos a largo plazo, comienzan los créditos hipotecarios, baja la tasa de interés, baja la inflación a un dígito. Son todos temas que van armando un clima económico de una enorme importancia para el futuro”, valoró.

La norma, que tuvo este martes media sanción de Diputados, contiene la visión de gobernadores del norte, como el titular del ejecutivo provincial de Catamarca, según Francos. “Conversamos mucho con Jalil. El tema de la minería para él es fundamental. El régimen de incentivos para las inversiones es muy importante”, aseguró y puntualizó que “todo lo que es la desregulación hidrocarburífera y minera son temas importantísimos porque van a generar inversión”.

Francos lamentó que no haya una extracción intensiva de recursos naturales. “Los argentinos somos geniales. Somos un país riquísimo. Vivimos sobre cantidades de recursos materiales en todos lados y no somos capaces de explotarlos porque le ponemos trabas a todos. Tenemos minas de oro, de cobre, de litio, de todo. Me parece que lo que es increíble es que no seamos capaces de avanzar sobre eso como otros países. ¿Cómo es posible que Chile haya avanzado y nosotros no?”, expresó.

El ministro también quiso enviar una señal de consenso, aunque con advertencias. “Rescato el valor de todos. Se ha trabajado, dialogado, construido. La oposición también. Tal vez con muchísimos prejuicios sobre los cambios que nosotros queremos traer a la discusión y al futuro de la Argentina, pero estuvieron presentes en el debate y fue un debate civilizado, de ideas”, dijo.

Luego, ensayó una autocrítica: ”Fue un tiempo de aprendizaje nuestro también, de este espacio político, que es nuevo y que durante diciembre y enero tuvimos algunos traspiés producto de la impericia y que éramos nuevos”. Pero reiteró que Milei no cambiará sus formas ni su visión: “Esto no significa que el Presidente haya cambiado su personalidad. Es un Presidente que tiene convicción, fuerza y seguramente vamos a tener otras confrontaciones. El Presidente tiene su personalidad, la va a seguir teniendo”.

Un traspié que tuvo el Gobierno en la sesión fue sobre el impuesto al tabaco, que perjudica a Pablo Otero, el señor tabaco, señalado como un lobbista en las sombras beneficiado por el no pago de tributos. La Coalición Cívica consiguió la mayoría y logró que el tema sea incorporado a la ley, pese al rechazo de La Libertad Avanza (LLA) y Pro.

“¿Por qué no quisieron tratar el tema del tabaco?”, preguntó el periodista Pablo Rossi. “No lo queríamos tratar en ese momento porque nos complicaba la aprobación de la ley. Lo trataremos en una ley posterior donde cada uno fijará su posición”, respondió Francos en relación a que el Gobierno presentará otra propuesta.

“Las provincias productoras de tabaco obviamente van a estar a favor”, afirmó en relación a que era uno de los pedidos de varios gobernadores, como el salteño Gustavo Sáenz, quien insistió en la aprobación de un tributo que le retribuye a las provincias.

Francos consideró que ese tema no generará conflictos en el tratamiento de la Cámara alta. “No me da la sensación de que sea un tema en el que el Senado pueda generar una diferencia, lo que no quiere decir que si el Senado quiere modificar alguna cosa, después tiene que volver a diputados”, apuntó.

