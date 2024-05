Guillermo Francos, sobre la disputa entre Javier Milei y Pedro Sánchez: “Las relaciones con España no se van a poner en discusión”

Escuchar

El ministro del Interior, Guillermo Francos, puso bajo la lupa este domingo por la noche la tensa relación entre el presidente Javier Milei y su par español, Pedro Sánchez, que desde mediados de 2023 intercambian acusaciones y dejan asentadas sus diferencias ideológicas. Durante su paso por Comunidad de Negocios (LN+), expresó su opinión personal tras los dichos del jefe de Estado, quien tildó a la esposa de Sánchez de “corrupta” y abrió un nuevo capítulo en la pelea con Sánchez.

En diálogo con José Del Rio, Francos aclaró que Milei no dio nombres durante su discurso en el evento de partidos de la derecha europea Europa Viva 24, organizado por Vox. Por ende, consideró que si el líder de La Libertad Avanza (LLA) hablaba o no sobre Begoña Gómez no era otra cosa que una “interpretación”. Acto seguido, enumeró las oportunidades en las que Sánchez apuntó contra el actual mandatario, incluso antes de que fuese electo presidente.

“No digo que esto que dijo Milei ahora sea una represalia pero... en lo que suma, lo que hizo Milei fue referirse a algo que tomó estado público hace pocos días atrás. No hizo otra cosa que eso. El presidente Sánchez dijo que se iba a tomar cinco días para pensar si renunciaba o no, más allá de las acusaciones, si era cierto, no era cierto. No sé ni si hay una investigación y tampoco me preocupa. Lo cierto es que el presidente [Sánchez] dijo eso y Milei hizo una referencia”, justificó.

Más adelante, insistió en que “no tiene lógica que haya una escalada” a raíz de las declaraciones del referente libertario y redujo la situación a “una cuestión personal”. “A Sánchez lo veo cerrado, dogmático. Es obvio que Milei no siente simpatía por él. Pero las relaciones con España no se van a poner en discusión”, acotó. Respecto de la llamada a consulta a la embajadora española en Buenos Aires, dijo que “si se va, volverá en unos días” y le resto importancia.

El pacto de Mayo y la Ley Bases

En otro tramo del diálogo televisivo, Francos se refirió a la posibilidad de que la Ley de Bases y el paquete fiscal obtengan dictamen en comisión para ser tratados en el Senado. “Hemos acordado varios puntos. Siempre hay puntos sueltos. El martes puede que tengamos dictamen. Depende de que consigamos armonizar los distintos intereses de los sectores políticos. No es fácil. Tenemos un bloque chico y hay que negociar. Está el bloque de Unión por la Patria que siempre se opone, no dan posibilidad de llegar a ningún entendimiento. Pero bueno, acá no hay que olvidar que cada uno es responsable de sus actos”, sintetizó.

Y puntualizó: “Esta ley, que es lo que trato de explicar siempre, tiene dos significados distintos. Un significado institucional, porque el mundo está mirando si le aprueban o no la ley al presidente Milei. El otro es para las provincias que esperan inversiones en materia de petróleo, litio, minería, y sin esta ley no se van a dar. Hay un montón de provincias que van del norte al sur esperando la Ley de Bases. Son gobernadores de provincias argentinas que tienen representación”.

Por último, sobre el encuentro político en Córdoba propuesto por el Presidente durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el ministro del Interior aclaró: “El Presidente ya había dicho no tener mucha confianza de que le fueran a aprobar las leyes. Pero quiso darle una oportunidad a la política y proponer un pacto de mayo. Las leyes todavía no fueron aprobadas. Por ende, está claro que no podemos ir a un pacto. No quiere decir que no vaya a pasar nunca”.

