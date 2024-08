Habló el abogado mencionado por Alberto Fernández en los chats y dijo que Fabiola Yañez le negó haber sufrido violencia física

Escuchar

Tras la filtración de nuevos chats entre el expresidente Alberto Fernández y su expareja Fabiola Yañez -quien lo denunció por violencia de género- habló el abogado mencionado por el exmandatario, Juan Pablo Fioribello. Los mensajes datan de fines de julio, cuando la ex primera dama iba a tener una audiencia en la que desistió de hacer una denuncia.

“Necesito que atiendas a Fioribello. Es muy grave el tema”, le reclamó Fernández a Yañez el día que el juez Julián Ercolini la citó a una audiencia por los mensajes encontrados en el celular de la secretaria presidencial María Cantero en el marco de la investigación de los seguros y en los que aparecieron indicios de violencia de género.

Fue en ese marco que el abogado de ambos en ese entonces, Fioribello, contó la trastienda de ese chat. “Hablé con Fabiola y le dije lo que pasaba [lo que le reveló Ercolini], me dijo que hubo discusiones. Me negó la violencia física. Le dije que el juez me mencionó que había unas fotos y ella me dijo que fueron discusiones”, aseguró el letrado en diálogo con LN+.

La primera dama Fabiola Yánez asiste a una ceremonia de firma de un acuerdo bilateral entre el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el palacio presidencial de la Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina, el 23 de enero de 2023. NurPhoto - NurPhoto

En esa misma línea, sumó: “Yo no vi nunca las fotos ni tuve acceso. Todas las veces que me reuní con Yañez jamás en la vida me hizo referencia a que sufría violencia física o que había patadas y golpes. Si me entero que una mujer sufre eso, voy a estar del lado de ella”.

En otro tramo de la entrevista, dijo que mientras representó a ambos tras su separación fue el “nexo conciliatorio” para realizar un acuerdo económico “por su hijo”. “Intenté mediar en lo que pude. Cuando Fabiola decidió denunciar, con Alberto no hablé más de ese tema. Yo dije que si la violencia existía, yo estaba del lado de la señora”, insistió.

Qué dicen los chats

Este jueves se dieron a conocer nuevos mensajes que datan del día en que Yañez tuvo una audiencia ante el juez Ercolini y desistió de presentar una denuncia contra quien fuera su pareja. El ida y vuelta entre ambos, que fue publicado por Infobae, es del 28 de junio, día en que la expareja de Fernández participó de una audiencia por Zoom desde Madrid por los mensajes encontrados en el celular de la secretaria presidencial María Cantero en el marco de la investigación de los seguros.

“Lamento mucho todo. Me doy cuenta de que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado”, le escribió en otro momento el exmandatario.

Asimismo, Fernández le pide a Yañez que atienda los llamados de Fioribello. “Necesito que atiendas a Fioribello. Es muy grave el tema”, resaltó.

Ese mismo día ella respondió: “Ya hablé con Juan Pablo, quedate tranquilo, voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer”.

“Créeme que lamento enormemente todo”, aseguró quien fue jefe de Estado por el Frente de Todos en otro de los mensajes y siguió: “Mañana, cuando puedas, tratemos de hablar.

Todo esto está muy mal y nosotros tenemos una responsabilidad que se llama Francisco

. Siempre te dije que siempre te voy a amar y siempre te voy a cuidar. No tenés que tener dudas de eso. Igual pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy. Más allá de estar de acuerdo o no con vos, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó. No para pelear. Solo para poder seguir”.

