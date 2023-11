escuchar

Juan Nápoli es uno de los hombres relevantes del sector financiero local. Es dueño de uno de los bancos mayoristas que opera en el mercado local (Banco de Valores), entidad con la cual tejió su red de conexiones en el mundo de los negocios, y este año dio el salto a la política de la mano de Javier Milei, quien lo convocó como asesor y lo llevó en su boleta como candidato a senador.

“Tuve un ofrecimiento y acepté porque creo que Javier Milei es el único candidato que puede llevar adelante las transformaciones que necesita la Argentina. Sabe cómo hacerlo; tiene conocimiento y ganas”, dijo Nápoli en junio de este año, cuando oficializó su candidatura (finalmente no obtuvo su banca en las elecciones de octubre).

El rooftop Furia del piso nueve, donde Juan Nápoli, el primer candidato a senador por Buenos Aires en representación de La Libertad Avanza y fundador de Banco de Valores (VALO), organizó el evento de Javier Milei en Mar del Plata, durante el Coloquio de IDEA. LA NACION

Formado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina (UCA), Nápoli cuenta con una maestría en Administración de Activos Financieros, sector en el que desarrolló su carrera profesional. Hoy es presidente de Banco De Valores y de Valores Afisa, una entidad financiera que comenzó a operar en Uruguay desde marzo de 2021.

Su rol activo en el mercado de capitales local también lo llevó a ocupar un puesto de vocal en Adeba, la entidad que nuclea a los bancos privados de capital nacional. También es miembro del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Otro segmento en el cual Nápoli tiene gran participación es el de los deportes. Hincha de River, camina los pasillos de los palcos del Monumental en cada partido, y participa en la política del club, como asesor del presidente Jorge Brito (a su vez, presidente del Banco Macro) y vocal, puesto que abandonó antes de las elecciones de octubre.

Juan Napoli fue candidato a senador por La Libertad Avanza. Santiago Cichero/ AFV

Su ingreso a la política nacional se dio en el último tiempo, de la mano de Milei, a quien conoció personalmente en octubre de 2022, en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata. Nápoli, activo protagonista cada año del encuentro empresario, se mantuvo en contacto con el economista de La Libertad Avanza y finalmente tomó el rol de candidato a senador por la provincia de Buenos Aires.

Entre sus ideas, defiende “un recorte de los gastos innecesarios del Estado” y “eliminar ministerios, subsecretarías y oficios inútiles”. “La base es la reforma del Estado. Hay que tener un equilibrio fiscal y dejar de emitir. Vamos a pasar alguna turbulencia, pero vamos a tener dólares que no tuvimos por la sequía y ahorro de divisas por el gasoducto [Néstor Kirchner]. Pueden venir inversores en sectores que están de moda en este momento, como el litio. Me parece que, con una reforma del Estado, de gastar eficientemente y no emitir, tendríamos que estar bien”, dijo en julio de este año, en diálogo con LA NACION.

En esa entrevista, tampoco ocultó elogios a Sergio Massa, quien, según su visión, “tiene más atribuciones que las de un ministro, es un presidente en ejercicio”. “ Massa salvó al peronismo de un papelón histórico, que es no terminar el mandato”, dijo Nápoli.

