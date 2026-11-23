En medio de la polémica por el homenaje que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) prevé realizar al exjefe guerrillero Mario Roberto Santucho, su hijo salió a respaldar la iniciativa y atribuyó las críticas a una “ofensiva” de sectores de la “ultraderecha”.

“Se desencadenó una ofensiva muy grande de la ultraderecha contra este intento de hacer un homenaje. La iniciativa surge de la zona sur del conurbano que hizo una especie de busto de mi viejo y en conversación con profesores de la UBA”, sostuvo este lunes el periodista Mario Santucho (hijo) en diálogo con AM 1070 El Destape.

Homenaje a Mario Santucho

Y agregó: “Llevaron la propuesta al Consejo Directivo y fue aprobado por mayoría, casi unanimidad, la realización del homenaje y la instalación de su imagen en unos de los patios de la facultad. Yo no fui uno de los impulsores pero me parecía bien”.

En ese sentido, Santucho, director de la revista Crisis, volvió a apuntar contra lo que definió como un avance de sectores de derecha dentro de las universidades nacionales, un fenómeno que vinculó con el gobierno de Javier Milei.

“Hay algunos profesores que están promoviendo una campaña para borrar los murales que hay sobre el Che. Están yendo a provocar en el marco del conflicto entre el Gobierno y la universidad pública, con esta idea de que la universidad es un lugar donde se hace cualquier cosa menos promover el país. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, toma eso y empieza a impulsarlo hasta que llega a Sandra Pettovello. Ahí comienza la ofensiva para suspender el homenaje”, afirmó Santucho.

“La ultraderecha es muy eficaz para deshistorizar cualquier discusión, degradarla, llevarla a un plano blanco y negro, quitarle todo sentido y obligarte a posicionarte”, manifestó.

También defendió a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias, quien respaldó el homenaje a su padre. “Está muy bien lo que plantea ella. Como bien dijo, en la universidad debe haber pensamiento crítico”, sostuvo.

Mario Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Además, Mario Santucho dijo sentirse “honrado” por la trayectoria de sus padres y de la generación a la que pertenecieron: “Yo soy el hijo de Mario Roberto Santucho y de Liliana Delfino, dos militantes revolucionarios, mi papá fue el principal líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo (NdR: su brazo armado). Los dos cayeron en un combate con el Ejército en julio del 76 y todavía están desaparecidos. Fue el momento de mayor cuestionamiento a un sistema capitalista injusto, que produce infelicidad. Esa generación se propuso cambiar la forma de vida, con sus aciertos y sus errores”, expresó.

“Hoy hay que repensar el tipo de ideas que ellos tenían porque la sociedad cambia. Pero es fundamental recuperar algo esencial de esa generación: el espíritu de su lucha. Si yo hubiera estado ahí, habría estado con ellos. No significa que hoy haría lo mismo que hicieron ellos”, señaló.

El manifiesto de la Revista Crisis subido en X sobre el homenaje a Santucho

Sobre el final de la entrevista, Santucho anunció que inició una campaña de recolección de firmas para respaldar la realización del homenaje a su padre en la Facultad de Ciencias Sociales.

Según explicó, la iniciativa busca sostener el reconocimiento frente a lo que definió como una “campaña feroz de la ultraderecha” en contra de la actividad.