Habló el instructor de tiro de combate de Santiago Caputo: “Es uno de los alumnos más determinados”

Este martes habló Sebastián Flores, el instructor de tiro de combate de Santiago Caputo -el principal asesor del presidente Javier Milei-, y reveló que “es uno de los alumnos más determinados” en el Club de Tiro Independencia, ubicado en el barrio porteño de San Telmo. Dijo además que el funcionario sin cartera “va con mucha frecuencia” a sus clases. Sus declaraciones se dan un mes después de que el experto difundiera videos del libertario ejercitando en el club.

“Este año [Santiago Caputo] comenzó conmigo. Se contactó, solicitó los servicios y comenzamos a trabajar”, indicó Flores en diálogo con Urbana Play. Asimismo aseguró que publicó los videos a su Instagram con el aval del asesor. Caputo practica tiro de combate, es decir, “técnicas y destrezas aplicativas que uno podría desarrollar en un enfrentamiento real”, según sostuvo el instructor, lo que se diferencia del tiro deportivo, en el que el atelta debe disparar un arma de fuego o de aire comprimido con precisión al blanco.

Al ser consultado sobre si el integrante de la administración libertaria es portador de armas, Flores se limitó a decir: “No lo puedo decir exactamente. Tiene armamentos, por supuesto, pero no puedo decir estrictamente si porta o no porta arma en el ámbito público. Pero bueno, es fácil deducir eso ”. En tanto, reveló que “va con mucha frecuencia” a sus clases y que “es uno de los alumnos más determinados”.

Respecto de las intenciones de Caputo al avalar la difusión de los videos, el instructor consideró que el tiro de combate “es una actividad que realiza un ser humano” por lo que “no debería ser noticia”, ya que es “una disciplina”. “La práctica es acorde a las necesidades de los ciudadanos del día a día, no solamente un asesor presidencial. Si usted tuviera algún tipo amenazas o sufriera algún tipo de problema de inseguridad, usted recurriría a alguien como yo, no haría tiro deportivo. En el caso de que alguien le recomiende esta solución, probablemente recurriría a alguien como yo”, justificó así la práctica de Caputo al tiro de combate y no el deportivo.

“La idea es que aquel que decida recurrir a un arma de fuego para poder prevenir algún tipo de problema de esta característica, tenga la capacidad para poder resolverlo con idoneidad”, sumó en esa línea.

Como es el caso de Caputo, los alumnos llevan durante las prácticas temporizadores que detectan el sonido de los disparos o la vibración del arma de fuego que empuñan y miden con precisión el tiempo entre disparos. Aquella información se ve luego replicada en una aplicación disponible para celulares. Las prácticas de tiro orientadas a la defensa constan de seis módulos, según explicó Flores: iniciación, precisión, desenfunde, dinámico, extrema corta distancia y baja o cero luminosidad. Por cada módulo hay cuatro clases, que se dictan por la tarde o por la noche.

Por otro lado, Flores negó trabajar en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), un área de influencia de Caputo. “No tuvieron ni la delicadeza de llamarme y contactarme para corroborar semejante información falsa. Yo no trabajo en la SIDE. Yo doy clases particulares de tiro a un montón de entidades respecto a personas de diferentes tipos, pero no estoy en la agencia ”, sostuvo.

En esa línea, consideró que las entidades del Estado tienen sistemas propios de instrucción de tiro. “Debe tenerlo. En el país no hay muchos. Lo que hay son instructores de tiro deportivo o cosas similares. Pero el instructor del rubro en el cual yo me desempeño y manejo no hay muchos en el país. Es más complejo. Lleva años poder desarrollar las destrezas, se requiere un determinado tecnicismo, no solamente en el aspecto operacional sino también en el aspecto didáctico para que sea atractivo para la gente”, analizó.

Portación de armas

En otro tramo de la entrevista, Flores defendió el derecho a la portación de armas para defensa personal siempre y cuando las personas que lo soliciten cumplan con los requisitos establecidos por la ley, “Si todo el mundo estuviese desarmado, inclusive el policía, sería mejor para el delincuente. Hay que bajar la rentabilidad de los delincuentes”, consideró el instructor.

En comparación con la problemática que existe en Estados Unidos por la falta de control a la portación de armas, Flores aseguró que en la Argentina eso no sucede. “Acá no hay legítimos usuarios de armas de fuego. Eso no hay, no existe. Entonces no pongamos que no nos competen a nosotros. Los legítimos usuarios en términos generales, independientemente de su capacidad operativa, son bastante responsables en el empleo de sus armas de fuego. Por eso no hay noticias al respecto. Entonces no hay que agrandar ni exagerar ni decir cosas que no son ni existen”, insistió.

Santiago Caputo

Y cerró: “¿Cuál es el problema que un ciudadano honesto y que rinda con las condiciones exigidas por el Estado obtenga un arma de fuego para su defensa? No hay ningún tipo de problema. Si en algún momento decide recurrir a un arma de fuego, ¿cuál sería el problema? No todos los problemas que se le pueden llegar a presentar en su vida se van a resolver hablando. Eso es evidente”.

LA NACION

Temas Santiago Caputo