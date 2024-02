escuchar

Luego de que este jueves se conformara la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que tratará el controvertido DNU 70/2023 de desregulación económica que anunció el presidente Javier Milei a pocos días de comenzar su mandato, su flamante presidente, el senador nacional por La Rioja Juan Carlos Pagotto, se refirió este viernes al futuro del decreto, indicó qué pasaría si hay un empate y dijo que el kirchnerismo le da “asco”. “Le tengo asco desde su avenimiento”, lanzó el legislador.

En medio del rechazo de este sector de la oposición al megadecreto, Pagotto apuntó contra Unión por la Patria y habló de “un baño de constitucionalidad” . “Una comisión que estuvo parada durante tanto tiempo... Me llama la atención el baño de constitucionalidad que se han dado. Parece que los bañaron en agua bendita y nacieron como constitucionalistas cuando son violadores seriales de la Constitución” , expresó el riojano en diálogo con Radio Mitre.

Tras ello, lanzó: “Yo he militado en el justicialismo, no en el kirchnerismo, al kirchnerismo le tengo asco desde su avenimiento. Me gusta cuando me agreden y me insultan, porque me molestaría que me alaguen”.

Luego, Pagotto habló del futuro del DNU, que si bien se encuentra en vigencia, si es rechazado en ambas Cámaras del Congreso perderá validez. “Yo creo que el DNU como todo acto legislativo y que merece de autoridad es susceptible de ser perfeccionado. Hay que discutirlo”, sostuvo. En ese sentido, agregó: “Soy amigo de la discusión con altura y objetividad. No sé qué va a pasar, no hago futurología, pero casi ningún DNU fue rechazado”.

En tanto, en caso de empate, Pagotto adelantó que su voto “vale doble” y que, a su vez, puede “participar activamente de la comisión”.

Las declaraciones del legislador se conocen a poco de conformarse la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que está integrada por 16 miembros, ocho por cada cámara, y según la ley que reglamentó el control de los decretos de necesidad y urgencia tiene un plazo de 10 días hábiles para tratar un DNU desde el momento en que es comunicado por el Poder Ejecutivo al Congreso. En el caso del decreto 70/23 ese período de tiempo concluyó el 19 de enero, pero el reglamento habilita el debate en los recintos de ambas Cámaras sin necesidad de un dictamen de la bicameral.

En otro tramo de la entrevista, el riojano se refirió a la cuasimoneda que comenzará a circular en los próximos días en la provincia, alentada por su par provincial, Ricardo Quintela, en medio de una confrontación por el ajuste por parte del gobierno nacional hacia las provincias. “Quintela tiene una manera particular de gobernar. Yo he sido abogado de Quintela. Es una barbaridad de todas las barbaridades”, sentenció Pagotto. Y cerró: “Tenemos gobernadores que vienen a reclamar pobreza en aviones particulares como si fueran agentes petroleros. Es parte de una descomposición de un sistema político. Ahora hay que atarse el cinturón y hacer una política sana”.

Cruces en la primera reunión de la comisión

La reunión del jueves, que sólo alcanzó a designar a Pagotto al frente de la comisión y agendar una siguiente reunión para el jueves de la semana próxima, duró poco más de dos horas y arrancó con convulsiones por la decisión del kirchnerismo de impugnar la integración de la comisión .

Los legisladores de Unión por la Patria calificaron la decisión de constituir la bicameral como una maniobra dilatoria del oficialismo en complicidad con los bloques dialoguistas. En ese sentido, sostuvieron que ya están vencidos todos los plazos para discutir el decreto de Milei en la comisión y volvieron a la carga con su intención de rechazarlo en el recinto de ambas Cámaras parlamentarias. La misma postura sostuvieron los diputados de la izquierda.

Una de las legisladores que mostró su negativa fue Carolina Gaillard (Entre Ríos), quien se paró y, a los gritos y fuera de micrófono, comenzó a impugnar la validez del encuentro. “Se está violando la Constitución por no haberla constituido (la comisión) a tiempo y la voluntad popular al no respetar la proporcionalidad. Hacemos reserva por escrito”, manifestó la senadora.

Por otro lado, el diputado Nicolás Massot, del bloque Hacemos Coalición Federal, reclamó recuperar el funcionamiento de la bicameral en vista de la amenaza de Milei de gobernar por DNU después de enojarse con el Congreso por el fracaso del denominado proyecto de ley ómnibus.

