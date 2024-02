escuchar

CÓRDOBA.- El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo que en 45 días comenzarán a circular las cuasimonedas. Se trata de la primera moneda -y hasta ahora la única- emitida por una provincia desde la crisis de 2001. El ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó de “ilegal” al Bono de Cancelación de Deuda (Bocade) y aseguró “hay un pacto fiscal” que se lo “impide”. Quintela se jacta en que fue autorizado en enero por la Legislatura provincial, donde tiene mayoría absoluta.

El gobernador afirmó que los primeros que recibirán el bono son los funcionarios del Poder Ejecutivo y, aunque la ley señala que se podrá pagar hasta el 30% de los salarios de los estatales, planteó que van “a definir” cuánto cancelarán con la cuasimoneda. “El peso se devalúa, el bono no”, añadió.

La emisión autorizada es por $22.500 millones. La decisión se tomó en medio de un enfrentamiento de la provincia con la Casa Rosada. Hay, incluso, una cautelar presentada ante la Corte Suprema de Justicia por el reclamo de una deuda por coparticipación de $9300 millones “adeudados y retenidos ilegalmente”. Los fondos corresponden a lo determinado en el presupuesto 2023 para el distrito. Además, se sumaron los $ 48.000 millones que estaban consignados para este año.

“Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia”, posteó el presidente Javier Milei en su cuenta de X (exTwitter) cuando Quintela fue autorizado a emitirlas: “Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan”.

Frente al reclamo de los fondos, Milei aseguró: “La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”. El gobierno provincial le pidió que se “informe bien” y sostuvo que la cantante fue contratada en 2023 y no este año.

Los riojanos ya bautizaron al Bocade como “Chacho coin”. La provincia tuvo cuasimonedas en 1986 y en 2001. La emisión autorizada es por el equivalente al 70% de las transferencias automáticas que recibió la provincia de Nación en diciembre. El Centro Comercial había propuesto que fueran digitales para evitar el desagio, pero Quintela ya habla de “impresión”. Las empresas esperan precisiones sobre hasta qué porcentaje deberán recibirlos los proveedores del Estado y los números del “respaldo” que tendrán.

Ayer el Centro Comercial advirtió que la provincia modificó los descuentos por pago en término de Ingresos Brutos: era del 21% y se bajó al 15%. “Una decisión totalmente inoportuna dada la situación actual”, señala el comunicado.

El gobierno local, después del anuncio de la eliminación del Fondo Compensador del transporte para el interior, anunció la extinción de la empresa de transporte urbano estatal que tenía. Ayer se concretó la medida y se liquidó la compañía.