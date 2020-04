Tras pasar más de un año en Cuba, la hija de la expresidenta Cristina Kirchner, habló sobre su estado de salud y las causas judiciales en las que es investigada Crédito: Instagram @florenciakf

A pocos días de haber regresado de Cuba donde estuvo bajo tratamiento médico por más de un año, Florencia Kirchner dio su primera entrevista. En ella, volvió a vincular a la Justicia con su enfermedad al sostener que " tenía dos jueces haciendo lo que querían " con ella y denunció "una persecución judicial" contra su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, y su familia . Sobre su salud manifestó que ya no se encuentra deprimida.

" Empezó a haber un ensañamiento judicial conmigo . Había tres, dos jueces haciendo conmigo lo que querían. Eso es lo que me enfermó a mí. Y obvio, lo mediático sumó un montón. Lo que pasó en estos últimos tres o cuatro años, más o menos desde julio del 2016, fue una cosa que nunca había visto ni siquiera en otra persona ", dijo la hija de la actual vicepresidenta, de 29 años, en una extensa entrevista anoche con radio Futurock.

Sobre los efectos que le produjo el ensañamiento judicial al que se refiere, Florencia Kirchner dijo: " Estuve seis meses sin salir a la calle. Me costó volver a hacerlo. Me daba mucho miedo ". Y agregó: "Ahora estoy mejor, pero tengo mis días. Deprimida ya no estoy, todavía estoy cerrando algunas cosas, pero deprimida ya no estoy ".

Sobre el reencuentro con su hija Helena, de 4 años:

"Fue genial. Venía estando ella muy eléctrica y ahora como que está re tranquila. Vio que yo deshice las valijas, que me instalé acá. Me preguntó mil veces: 'no volvés a la casa de Cuba, ¿no?". Y le dije '¿no viste que desarmé las valijas?'. 'Porque yo no quiero que te vayas', me dijo ".

"Es mucho más simpática que yo -yo no soy simpática- pero es muy malhumorada también. Me siento a veces identificada. A veces me echa del cuarto y digo 'no tengo una hija de 15 años'. A mi mamá también se lo hace. Le dice 'abu'. Se llevan estupendamente bien. Tengo como algunos garronazos porque para mi mamá todo tiene que ser que sí. La malcría, pero es demasiado. Yo ya les dije: 'miren que me voy y las dejo solas'. Helena tiene devoción por mi mamá".

Sobre Sinceramente, el libro de su madre:

" No lo leí. Mañana voy a tener problemas con mi madre. No lo leí porque habla de todo lo que a mí me llevó a enfermarme. Le dije 'más adelante, cuando lo sienta más lejos, lo voy a agarrar'. Lo tengo, pero no lo leí. Fue motivo de pelea en su momento, pero bueno, lo entendió. Hay algunas partes que me leyó ella. Y algunas otras capturas que me mandaron amigos. Más adelante voy a agarrarlo porque quizás me sirva para ordenar un poco"

Sobre Néstor Kirchner:

"A mí me encanta hablar de mi papá. Tengo dos recuerdos que se me vienen a la cabeza. Uno: yo tenía seis, estábamos en Pinamar. Yo estaba con unos flota flota en la pileta de la casa y medio que me hundo. De golpe siento los brazos de mi papá, que me saca, y estaban mi vieja cagándose de risa, mi hermano cagándose de risa, yo llorando y mi papá que me lleva abrazada adentro. Y otro en que yo me caí de una silla y me agarró. Para mí, mi papá era un poco como la protección ".

" A Helena le dije que su abuelo está en un libro . Y me dice '¿podemos entrar?' Y le dije que no. '¿Porque es un cuento?' 'Sí, porque es un cuento'".

Sobre sus padres:

"Yo siempre digo: no tuve dos padres presidentes; tuve dos padres que fueron líderes políticos. A mí no se me trato además como hija de presidentes. Porque esta gente que se acaba de ir [por el gobierno anterior]... hay un montón que no se les conoce ni la cara. Mi madre es y mi padre fue... dos líderes políticos. Y sé que por eso viene la agresión".

Sobre su rol en la postura de Cristina Kirchner frente al aborto:

"A ella le impactó mucho el tema de las pibas, a mi mamá eso es algo que siempre la va a interpelar. Es cierto que hubo peleas [entre las dos], portazo, todo, pero sí la interpeló el movimiento de mujeres, sobre todo las pibas más jóvenes. Yo le gané discusiones, pero ella no lo va a decir".

Sobre el feminismo:

"A mí me pasó que siempre me había sentido muy incómoda con un montón de cuestiones. No sabía que esas cosas tenían un nombre. Se acentuó mucho cuando me embaracé. Pero ya el año anterior venía como incómoda con varias cuestiones a las que no les encontraba nombre. Leyendo, metiéndome en blogs, viéndolas a ustedes... como con un poquito de todo, fui armando y dije 'bueno, soy feminista yo también'".