La joven regresa hoy de la isla a la Argentina junto a su madre, Cristina Kirchner, y escribió una despedida al lugar que fue su residencia durante más de un año

"Última noche en La Habana. Pasaron las 12. Veintiuno de marzo / 2019 (sic)". Así comienza el texto que escribió Florencia Kirchner en la última noche que pasó en Cuba antes de regresar junto a su madre Cristina Kirchner a la Argentina. La joven, de 29 años, estuvo en la isla durante más de un año por un tratamiento de salud y subió a su cuenta de Instagram un escrito en el que se despide del país caribeño. "Tengo lágrimas negras", concluyó su misiva.

La menor de los Kirchner y su madre regresan hoy desde Cuba a la Argentina en el contexto de la pandemia de coronavirus que azota a todo el mundo y que llevó a que el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento social obligatorio en todo el territorio del país. A su regreso a Buenos Aires, ambas mujeres pasaran un período de 14 días de cuarententena en sus respectivos domicilios.

"Camino por la habitación a la caza de imágenes fértiles en la cabeza -dice el texto de Florencia-. Pasé gran parte del día en pose fetal. Estoy dejando lo que llaman la campana de cristal".

A continuación, la hija de Néstor y Cristina Kirchner describe su regreso a la vida social en la Argentina: "De ahora en más estaré entre humanos y movimiento, que me verán no poder y que, lejos de la comprensión pondrán sus ojos putrefactos sobre mi manera deslenguada y la manera esa otra, la laxa que me hace poder dar vueltas los brazos como un cisne fallido".

En un lenguaje a veces con estilo poético, a veces más directo, Florencia describió las sensaciones al pensar en buscar uno de sus libros y recordar que estaban todos empacados. "Recordé que ya estaba todo en las cajas, las que mañana van a volar conmigo en el avión. Sólo te queda una ducha y dormir"."El que fue mí lugar se comienza en soledad. Quedará con las lagartijas por todos los techos, con las salamandras transparentes. No estoy escribiendo que estoy volviendo, estoy volviendo", dice otro fragmento del texto.

La línea final de la despedida, dice: "Es esto lo último que escribo en La Habana. Y tengo lágrimas negras".

El anuncio del viaje de regreso de Florencia desde Cuba había sido anunciado por su propia madre, que escribió una serie de tuits relatando la vuelta, y con la afirmación de que, en Cuba, habían logrado restablecer "parte de la salud perdida" de la joven.