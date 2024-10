Habló Geraldine Calvella, la libertaria que se fue del Renaper por las críticas y ahora será legisladora

Geraldine Calvella se hizo conocida en marzo cuando protagonizó una fuerte polémica y debió renunciar al Renaper, al que había llegado apenas semanas atrás. Sin embargo eso no la detuvo para adquirir cada vez más notoriedad entre los suyos. Esta militante de 24 años, sin experiencia laboral formal pero con una visible presencia de peso en el armado juvenil de La Libertad Avanza (LLA), estuvo varios meses fuera de foco hasta ahora, que asumirá en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en diciembre.

Es oriunda de Saladillo y llegará a la cámara que sesiona en territorio de Axel Kicillof a partir de la renuncia efectiva de Alejandro Carrancio, quien deja su banca para asumir a fines de noviembre un cargo en el Ejecutivo nacional, específicamente en el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), según confirmó a LA NACION el futuro exlegislador.

Calvella adquirió notoriedad nacional tres meses después de que Javier Milei asumiera la presidencia, cuando desde el Ministerio de Interior -en ese entonces a cargo de Guillermo Francos- fue nombrada como directora de Planeamiento y Fiscalización de Centros de Documentación en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el organismo estatal que realiza la identificación y el registro de las personas físicas que nazcan o residan en la Argentina. Esta decisión se gestó a pesar de los repetidos cuestionamientos del Presidente hacia la incorporación de militantes en el Estado.

La joven de ahora 24 años -en marzo tenía 23- estuvo en el foco de la polémica por asumir aquel cargo en el organismo estatal por el que percibía un sueldo de $2,5 millones pese a que todavía no tiene un título de grado ni cuenta con antecedentes laborales para tal cargo. Estudió Medicina durante casi tres años en la Universidad Maimónides, desde febrero de 2021 hasta diciembre de 2023, y luego comenzó la carrera de Abogacía en la Universidad de Siglo 21. Ambas, por el momento, están incompletas. Además, fue criticada por su corta edad y la falta de antecedentes laborales. En diálogo con LA NACION, Calvella se defendió y contó qué hizo en ese puesto y por qué renunció en medio del revuelo mediático.

“Yo coordiné la séptima sección. Ahí [en el Gobierno nacional] vieron la capacidad de gestión que tenía y quisieron que trabaje en un área del Renaper. Antes de la polémica habíamos comenzado a trabajar intensamente a resolver problemas de hace años. Había miles de DNI almacenados para su destrucción en bóvedas por fallas de fabricación o que nunca fueron retirados, no había espacio para un DNI más desde hacía un año y medio”, indicó la joven de 24 años. Fue tras esto que defendió su breve gestión en el organismo estatal: “Los recursos humanos tampoco eran suficientes y los trabajadores se encontraban en condiciones inhumanas. En un plazo de un mes logramos resolver estos problemas y pudimos arrancar con el trabajo. Cuando estábamos por iniciar arrancó la polémica”.

Geraldine Calvella junto a Javier Milei. Instagram

En este contexto, insistió en que sí tenía las habilidades para ejercer ese sol. “Me juzgaron por mi edad y no por mis competencias. Quienes levantaban las banderas del feminismo me señalaban como una mujer joven que tenía ese puesto”, dijo Calvella y continuó: “Pero vivirlo en carne propia reconfirmó aún más mi compromiso por las ideas de la libertad”.

La joven aseguró que renunció su puesto porque “la polémica no favorecía al Gobierno”; según dijo, priorizó al partido: “Dada la trascendencia consideré que la mejor opción era correrme del área porque no se trataba de mí”. Además, justificó el sueldo que cobró en aquel entonces, que rondaba los $2,5 millones: “Era ese monto por la categoría, pero es de las direcciones más chicas del Renaper. El puesto tenía que ser ocupado por alguien, alguna persona tiene que destruir los DNI. Pero nosotros no pusimos ese sueldo. Yo saqué en un mes y medio un trabajo atrasado. Pasaron muchas personas por ahí y no tuvieron capacidad de gestión para lograrlo. No se me juzgó tanto por mi capacidad de gestión sino más bien porque era una mujer joven al frente de la dirección. Claramente fue algo para golpear al Gobierno porque le está yendo muy bien”, apuntó.

Calvella fundó hace unos meses “Crear + Libertad PBA”, una agrupación que tiene por objetivo meterse en las universidades. Además es secretaria de Juventud de LLA en Provincia. El jefe del armado bonaerense, Sebastián Pareja, cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la define como el “brazo político libertario en todas las universidades públicas y privadas de la nación”.

“La juventud es la energía vital y es la base del futuro, Milei es Presidente gracias a los jóvenes, que tuvieron que convencer a sus padres, tíos y abuelos para que lo votaran. Sin darnos cuenta metimos a un presidente. Es el motor que impulsa cada proyecto, constituimos la mayoría de la población y es fundamental trabajar fuertemente en este sector que fue históricamente abandonado por la ‘casta’; estoy segura de que nosotros muy pronto vamos a conquistar la provincia de Buenos Aires”, insistió la futura legisladora a este medio.

Su primer proyecto y su vínculo con las universidades

Calvella no es una libertaria que hace política desde las redes sociales, estrategia de excelencia entre sus compañeros; desde los inicios de su militancia mantuvo un bajo perfil mediático y sólo dialogaba con medios locales. Líder de la juventud en su localidad natal, tejió lazos hasta ser cuarta en la lista de La Libertad Avanza en la quinta sección, abajo de Carrancio (quien se fue y permitió su ingreso), Sabrina Inés Sabat, y Gastón Andrés Abonjo; todos ellos entraron a la Legislatura el pasado diciembre.

La joven de 24 años llega a la Cámara luego de varias tensiones en LLA que dividió al bloque en dos. Tras el desembarco de Milei en Casa Rosada, una parte de los libertarios en la Legislatura bonaerense comenzó a expresar diferencias, por ejemplo respecto de los dichos del Presidente sobre las universidades. A mediados de año se conformó el nuevo bloque Unión Renovación y Fe, duramente cuestionado por votar a favor de una iniciativa de Kicillof para crear una empresa de ambulancias. Ahora, el bloque de LLA quedó liderado por Agustín Romo. En este contexto, Calvella indicó que es bien recibida por Romo y sus laderos. Cobrará como diputada provincial unos $3.900.000 netos, tal como publicó LA NACION.

Además de coordinar la juventud y las universidades en la Provincia, es asesora del senador bonaerense Carlos Curestis, por lo que percibe haberes mensuales. Cuando asuma como legisladora en diciembre, Calvella quiere que su trabajo con la juventud, las universidades y en la Cámara se “potencien”.

“Me gustaría llevar la agenda de juventud mas allá de estar a favor de todo proyecto que ayude a descomprimir el bolsillo de los argentinos. Aprovecho a ponerme a disposición de cualquier joven que quiera un proyecto en la Provincia”, dijo a este diario. En tanto, reveló qué es lo primero que quiere hacer cuando asuma: “Voy a presentar una nota de repudio con lo que está pasando en las universidades, las tomas están provocando que los alumnos no puedan estudiar. Quienes dicen defender la universidad no la defienden”.

Su rol representando al partido con las universidades y la juventud se da al mismo tiempo que el conflicto entre el Gobierno nacional y las instituciones públicas. La tensión se desató tras el veto de Milei a principios de octubre a la ley que disponía mayor financiamiento a las universidades. Luego de una masiva marcha en distintos lugares del país, estudiantes comenzaron a tomar algunas sedes y a ofrecer clases al aire libre en modo de protesta, que persiste hasta hoy. El Gobierno también demanda auditorías a las instituciones para que se revelen los destinos de los gastos, algo que la UBA ya adelantó que judicializará en denuncia a un “intento de intervención” por parte del Ejecutivo.

“Crear + Libertad PBA se armó para darl voz a los estudiantes cansados del adoctrinamiento. Queremos devolverles a los estudiantes la libertad para pensar sin presiones ni manipulaciones, que las universidades sean lugares para debatir y aprender sin posiciones ideológicas ni un costo académico. Representa una alternativa para los jóvenes que quieren ser libres en el ámbito educativo, están cansados de cómo se manejan los centros de estudiantes”, expresó sobre la agrupación y aseguró -tal como pronunció Milei en uno de sus discursos- que la educación pública, no arancelada y de calidad “no está en discusión”, sino que “debe ser auditada”.

“Hay muchos que se resisten a las auditorías porque mantienen con los curros dentro de las universidades. Transparentar no es desfinanciar. Las universidades son financiadas por los impuestos, se le debe una respuesta a los contribuyentes”, remarcó la asesora.

Lucía Pereyra Por