Paro de transporte: cuáles serán los servicios afectados y quiénes son los impulsores de la protesta

La alianza de gremios del transporte confirmó el paro sectorial del miércoles “en rechazo a las medidas de ajuste” de Javier Milei. La protesta, que durará 24 horas, afectará el normal funcionamiento de trenes, aviones, camiones, barcos y la actividad portuaria. Perderá impacto por que la conducción nacional del gremio de los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desistió de sumarse al reclamo e impulsar uno propio para el 31 de octubre. Sin embargo, podrían adherir algunas seccionales rebeldes de la UTA.

De acuerdo a los gremios que impulsan la huelga, los siguientes servicios estarán afectados el miércoles próximo:

Trenes: el gremio de los maquinistas de La Fraternidad, a cargo de Omar Maturano, es uno de los impulsores del paro. Si bien la Unión Ferroviaria, el otro gremio que talla fuerte en la actividad, se desmarcó de la protesta el servicio de pasajaeros de corta, media y larga distancia no funcionará como tampoco el de cargas.

Subte porteño: habrá cese de actividades en todas las líneas. Roberto Pianelli y Néstor Segovia, el número uno y dos del sindicato de los metrodelegados, se sumaron a la Mesa Nacional del Transporte que encabeza Pablo Moyano.

Aviones: adhieren cinco de los ocho gremios más importantes del sector. El sector aeronáutico es particularmente sensible a la conflictividad gremial porque basta con que adhiera una sola rama para que la actividad se detenga. No habrá vuelos de Aerolíneas Argentinas y podría haber demoras y complicaciones con el resto de las líneas aéreas, en las que no hay fuerte presencia gremial.

Además, se suman los estatales de ATE, que tienen injerencia en el gremio de Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Vías Navegables, la Junta de Seguridad del Transporte, el exministerio de Transporte, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre otros.

Paro de aeronáuticos en el aeroparque Jorge Newbery Fabián Marelli

El gremio que reúne a los trabajadores de las líneas aéreas extranjeras dio libertad de acción, pero las compañías comenzaron a reprogranar sus vuelos ante la posibilidad de no contar con atención en tierra, ya que Intercargo no prestará servicios.

Colectivos: si bien la UTA no adhiere el paro del 30, los impulsores del reclamo no estiman que las cinco seccionales rebeldes que no comulgan con el liderazgo de Roberto Fernández podría plegarse al reclamo. Se trata de las seccionales de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy y Mar del Plata. Además, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría haber complicaciones con algunas líneas cuyas comisiones internas también son críticas del poder de Fernández. De todos modos, el gremio que nuclea a la mayoría de los choferes en el país anunció que hará un paro el jueves 31 de octubre, un día después del paro de transporte nacional. Este también será de 24 horas y afecta a los colectivos de corta distancia en el AMBA.

Los sindicalistas Omar Maturano (La Fraternidad), Mario Caligari (UTA), Juan Carlos Schmid (Portuarios), Pablo Biró (Pilotos), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Raúl Durdos (Marítimos), Pablo Moyano (Camioneros) y Omar Pérez (Camioneros) hace tres semanas, cuando se dio el primer paso para el paro

Puertos: las actividades portuarias, marítimas y de los astilleros se verán afectada por la realización de la medida de fuerza, a la que adhieren los 12 gremios del sector agrupados en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra). De esta manera, no habrá actividad en los puertos de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Rosario, por lo que el paro afectaría el comercio exterior.

El miércoles no habrá actividad en los puertos SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Transporte de cargas: el sindicato de los camioneros que lideran los Moyano es uno de los impulsores del paro. Habrá cese de actividades en las 17 ramas que tiene el gremio: Aguas y Gaseosas, Caudales, Cereales, Combustibles, Corralones, Correo [solo el postal privado], Diarios y Revistas, Expresos y Mudanzas, Lácteos, Larga distancia, Lavaderos industriales, Logística, Mecánicos, Pesados, Productos Refrigerados, Recolección de residuos y Residuos Industriales.

Taxis: adhieren los dos sindicatos de taxistas, el de Peones, que lidera Jorge García, y el de conductores, de José Ibarra. Habrá, sin embargo, servicio de los propietarios de los taxis. También habrá servicio de los taxis de aplicación, ya sea Uber o Cabify.

