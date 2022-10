Habló la prima Rudy Ulloa que ganó el sorteo de un viaje al Mundial de la municipalidad de Río Gallegos

escuchar

Viviana Noemí Seijas, prima de Rudy Ulloa -el exchofer de Néstor Kirchner-, ganó el sorteo de la municipalidad de Río Gallegos de un viaje con todo incluido al Mundial de Qatar. “Yo me lo merezco porque soy buena persona, soy buena gente”, dijo la empleada pública santacruceña de 49 años.

La ganadora del concurso aseguró que irá a representar a su ciudad y que participó como cualquier otro riogalleguense. “La verdad que una inmensa alegría de haber participado en el sorteo de Qatar que hizo el intendente de la ciudad de Río Gallegos, Pablo Grasso. Participé como una vecina de Río Gallegos, ya que soy nacida y criada en Río Gallegos”, dijo en LN+.

“Yo no soy funcionaria pública, soy empleada pública. Trabajo en la secretaría de Cultura de la provincia de Santa Cruz. Soy empleada, a punto de jubilarme, soy categoría 591″, aclaró la prima de Ulloa.

“Que yo sea prima de Rudy Ulloa no significa que no pueda participar en un sorteo. ¿Está mal que yo participe en un sorteo? No está mal si yo soy una ciudadana de Río Gallegos. ¿Por qué no puedo participar? ¿Porque soy prima de Rudy? Somos alrededor de 200 nosotros de familia, 200 familiares tiene Rudy en Río Gallegos”, se excusó Seijas.

👀 Viviana Seijas, prima de Rudy Ulloa, habló sobre el sorteo que ganó para ir al mundial de Qatar, que fue organizado por la municipalidad de Río Gallegos: "Que sea la prima no quiere decir que no pueda participar".



🤔 ¿Qué opinás?



🔹 En #ElNoticiero con @edufeiok. pic.twitter.com/iavAtTJUgA — La Nación Más (@lanacionmas) October 18, 2022

“¿Está mal que yo participe por ser prima de Rudy? ¿Yo no puedo participar en ningún sorteo de mi ciudad porque soy prima de Rudy?”, insistió la mujer. Y sobre su primo, sostuvo: “Él es millonario, como vos lo llamás. Él, yo no, yo soy una trabajadora, como todos los de mi familia. Todos nos esforzamos. Es mi familia, es mi primo, es así. No tengo nada que decir de él. Me tocó a mí ser la que fue sorteada. Y sí, lo hizo el intendente y le agradezco por la posibilidad”.

Además, Seijas planteó que irá alentar a la Selección en nombre de sus vecinos. “Voy a ir a Qatar a representar a Río Gallegos y a mi provincia. Voy en representación de la ciudad de Río Gallegos. Por algo me gané el viaje, ¿o no?”, comentó.

Por otro lado, hizo aclaraciones sobre una imagen suya que circuló. “Me saqué una foto con un periodista de La Opinión Austral, Paco Silva, una de las personas con las que uno se podía sacar una foto. Lo conozco, es un periodista de muchos años. No sé qué opinás vos...”, explicó.

En cuanto a su trabajo y a su próxima jubilación, señaló: “Nosotros nos jubilamos con los 28 años de servicio. Me queda un año y medio para jubilarme. Es la ley provincial, después está la ley nacional que dice que las mujeres a los 60 se jubilan”.

