Habló Milei: “Críticos objetivos”, el ataque a Andy Kusnetzoff, María O’Donnell y otros periodistas

Escuchar

El presidente Javier Milei criticó a los periodistas María O’Donnell, Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez y Matías Martin por viajar a Estados Unidos, donde los periodistas cubrieron el último partido de la selección argentina de fútbol en la Copa América. Lo hizo a partir de un irónico comentario que publicó a través de su cuenta de X en la mañana de este martes 2 de julio.

El irónico comentario de Javier Milei contra cuatro periodistas

“AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS”, escribió el mandatario en un tuit en respuesta a una cuenta libertaria que los había apuntado por “ser de izquierda” pero gastar su dinero en “gastos superfluos” y mostrarse como “socialistas con la ajena”.

En esa publicación, el usuario compartió una foto de O’Donnell, Kusnetzoff, Martin y Martínez en la que se los puede ver en la platea de un estadio, rodeados de personas que llevan la camiseta albiceleste. Los periodistas de Radio Urbana Play se sacaron la foto en las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami durante el partido de la Selección contra Perú. “Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo”, agregó Milei con ironía.

AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS

Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo... https://t.co/dsQ25hVYBE — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024

La imagen en cuestión la había posteado la propia O’ Donnell en su perfil de Instagram. “Dejamos a la Argentina clasificada con puntaje ideal para la próxima etapa de la Copa América”, escribió la comunicadora en el pie de la publicación. Además, contó que esta semana ya regresaba.

La respuesta de María O’Donnell y Andy Kusnetzoff

Ante las repercusiones del tuit que publicó el Presidente, María O’Donnell y Andy Kusnetzoff―dos de los periodistas que fueron criticados― respondieron a la acusación. La conductora de De acá en más sentenció: “Odio y desinformación”. Lo hizo a través de su cuenta de X, en respuesta al mensaje de solidaridad que les mandó Claudia Piñeiro por ese mismo medio. “¿Cómo generar discursos de odio? Periodistas son enviados por una radio a cubrir la Copa América y el presidente de su país sugiere vía cita y retuit que van por su cuenta a gastar plata que podrían repartir entre los que no comen (porque el Estado abandonó). Aguante María O’Donnell y colegas”, tuiteó la escritora.

Andy Kusnetzoff y María O’ Donnell responideron a la acusación que hizo Javier Milei Instagram Urbana Play

Más tarde, O’Donnell y Kusnetzoff abordaron el tema durante el vivo en Radio Urbana Play, la emisora donde ambos trabajan. La conductora reflexionó que hay una “idea de generar odio”. “‘Aquí tenés críticos objetivos’ escribe con mayúsculas Milei como si hubiera una contradicción con que nuestro trabajo tiene muchas partes muy lindas, una de las cuales es la posibilidad de viajar a hacer distintas coberturas. Para mí es más inusual hacer la de la Copa América, vamos a volver a Estados Unidos en noviembre para la cobertura de las elecciones. No entiendo las contradicciones que pretende marcar. Nunca fui parte del Partido Comunista ni promoví sistemas socialistas”, remarcó.

“A mí me preocupa que me hagan un retroactivo: fui 11 veces a Irlanda, fuimos no sé cuántas veces a Nueva York. Si me hacen un retroactivo, cagué porque hace 10 años que vivo así. Para mí no es gracioso porque no está bueno que él lo haga con una intención de poner en contra de la gente. Lo tomamos con humor porque estamos muy tranquilos y relajados. Cuántas veces hemos dicho: ‘Mirá, si no cobrás pauta, decís lo que se te canta, estás en un medio privado, es una tranquilidad total’. No es lo mismo cuando hay una incoherencia, al no haberla uno puede estar muy tranquilo. Igual no me parece que esté bueno lo que hizo, sobre todo porque no sé cuál es la crítica”, sostuvo Kusnetzoff sobre el mensaje de Milei.

En tanto, O’ Donnell remarcó que Urbana Play vive en su mayoría con auspicio privado y que eso les da mayor independencia. “Entonces, la idea de que si mantenés tu independencia, tu crítica respecto al Gobierno, como es nuestro trabajo, tiene un costo: ese costo puede ser que el Presidente de manera muy arbitraria tome una foto de las redes de la radio, de un laburo que estamos haciendo, y que con eso genere odio. Eso no es discutir el fondo del asunto, sino el señalamiento”, planteó.

LA NACION