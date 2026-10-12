Habló Rogerio Tomaz Jr, el periodista crítico de Milei que fue deportado en Aeroparque: “Es un orgullo”

El periodista brasileño Rogerio Tomaz Jr., que fue deportado en Aeroparque y obligado a volver a San Pablo, apuntó contra el gobierno de Javier Milei por prohibirle el ingreso a la Argentina. La administración mileísta adujo faltas a las leyes migratorias, mientras que el asesor Santiago Caputo celebró su deportación.

“Esta foto es de ahora a las 16 [hora argentina], ya en el aeropuerto de Guarulhos, en camino a Brasilia. Tengo mucho orgullo del camino que elegí y construí en mi vida. Ser deportado, a causa de mis críticas políticas, por un gobierno de narcos, pedófilos, ladrones de criptomoneda y agresores de jubilados es prácticamente un trofeo para mí”, señaló en una publicación en sus redes sociales en la que mostró que estaba regresando a su país.

Además lanzó una dura crítica contra el gobierno de Milei en referencia a las elecciones presidenciales de su país, en el marco del balotaje entre Lula y Flavio Bolsonaro previsto para el 25 de octubre. “En Brasil (todavía) hay democracia, pero estamos en serio riesgo de convertirnos en una Argentina. ¡Vamos que vamos!“, cruzó.

En otra publicación, Tomaz le respondió a Santiago Caputo, quien había celebrado su deportación y marcó que le “falló el operativo”. Al respecto, arremetió: “Quedará bien guardada esa burla de un asesor de narcos y ladrones de criptomonedas. El tiempo pone a cada uno en su lugar”.

El descargo del periodista en sus redes sociales

Tal como informó LA NACION, el periodista simpatizaría con el Partido de los Trabajadores (PT), liderado por el actual presidente Luiz Inacio Lula da Silva, y había publicado críticas contra Milei en las redes sociales. Durante las elecciones en Brasil, Tomaz marcó su postura contra Bolsonaro y cuestionó las políticas del presidente argentino, quien apoyó al candidato opositor.

Este mismo lunes a la madrugada, compartió un video en el que recomendó libros sobre la Argentina que leyó en los últimos días para entender los procesos políticos. En tanto, se trató de una bibliografía de la oposición, con críticas a la gestión de Milei, e incluyó publicaciones como Nuevas Derechas: escuela austríaca y neofascismo, de Néstor Kohan; La Casta: los protagonistas de la estafa mileísta, de Felicitas Bonavitta; y El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, de Juan Luis González, entre otros.

“Lula ama más a la Argentina que el psicópata degenerado que gobierna a los hermanos argentinos”, había escrito el pasado viernes 2, en un posteo que acompañó con una foto del presidente de Brasil en campaña electoral, con una remera en la que podía leerse “las Malvinas son argentinas”.

Luiz Inácio Lula da Silva junto a Rogério Tomaz Jr. x.com/ricardostuckert - x.com/rogeriotomazjr

También dio notas a medios vinculados al kirchnerismo, como Página/12 y El Destape, en los días previos a la primera vuelta, el domingo 4. A su vez, en su cuenta, Tomaz tiene fijada una foto con Lula, de noviembre de 2025 y junto a un ejemplar del libro Conversaciones con Pepe Mujica, del periodista Néstor Restivo.

La explicación del Gobierno y las reacciones

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a LA NACION que la cancelación de su ingreso al país se debió a que el periodista no había permanecido en la Argentina durante el periodo de vigencia de su residencia permanente. “En esa línea se constató que no vivía en el domicilio que había declarado ante la Dirección Nacional de Migraciones”, agregó.

Asimismo, además de Caputo, otros funcionarios festejaron la medida. Juan Carreira, director de la Oficina de Respuesta Presidencial, celebró la revocación de la residencia y la expulsión, y apuntó: “No solo no vas a poder seguir depredando nuestros recursos, sino que vas a tener que vivir cuatro años en la Brasil de Flavio Bolsonaro siendo zurdo. Qué felicidad, por favor. Un zurdo menos en la Argentina. Hoy se celebra”.