El oficialismo se juega este jueves lo que considera una carta clave para garantizar la posible reelección de Javier Milei en 2027: la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Mientras ese debate se dará a lo largo de todo este jueves en el Senado, en la Cámara de Diputados buscarán darle media sanción al Presupuesto 2027. Sobre ambas votaciones hay optimismo en Balcarce 50, donde apuestan a un “súper jueves”.

Se trata de las dos principales iniciativas que el Poder Ejecutivo busca aprobar antes de concluir el 2026. La tercera es la de Defensa de la Soberanía, vinculada al tema Malvinas y que el Gobierno adelantó este martes que quedará como prioridad para el período de extraordinarias al que llamará este viernes.

El presidente Javier Milei se reunió hoy con su par de la República del Paraguay, Pedro Alliana, en el Palacio de López, Asunción Presidencia

Tras meses de idas y vueltas, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dijo, en referencia a la suspensión de las PASO: “Yo creo que estamos bien con el número. Vamos a estar arriba de lo necesario, que son 37 votos, para hacer un cambio también estructural que plantea el Presidente”. Fue esta mañana, en diálogo con Radio Mitre, en la antesala de la discusión.

Para Santilli el tema es casi una cruzada personal. Encargado del diálogo con los gobernadores, trabaja desde hace meses por orden de la Casa Rosada para conseguir esos votos. En el último tramo se sumó Bullrich, para apurar el tema.

Esta mañana, la jefa de los violetas en el Senado también aseguró que tienen “arriba de 37 votos” para aprobar la reforma electoral.

“Tenemos 40 votos”, dijo hoy a LA NACION una fuente de la Casa Rosada. En ese listado incluyen 21 votos propios, 10 de la UCR, 3 de Pro, más uno de Neuquén (Julieta Corroza); otro de Chubut (Edith Terenzi); y dos de Santa Cruz (José Carambia y Natalia Gadano); además de los de Carlos “Camau” Espínola, de Corrientes y Alejandra Vigo de Córdoba.

El “poroteo” mostraba más confianza que el que hasta el fin de semana se imponía en el Senado, donde no contemplaban que todos los senadores de la UCR acompañaran el proyecto y dejaban afuera a Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger. Aún así, esa cuenta ya daba 38, uno más de lo necesario para la aprobación.

Las PASO son casi una obsesión en Balcarce 50 y el tema viene siendo eje central de las últimas mesas políticas del Gobierno.

La visita de Karina

En el Gobierno estiman que esta noche, cuando se acerque la hora de la votación en el Senado, visitará el recinto la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

“Karina seguro va a ir”, apuntó una voz muy cercana a la funcionaria. La hermana del Presidente acostumbra a asistir a acompañar a sus legisladores en la antesala de votaciones que se descuentan exitosas en la sede Gobierno.

Karina Milei, en el Congreso Nicolás Suárez

Karina Milei seguirá la primera parte del debate desde su despacho en el primer piso de Balcarce 50.

Javier Milei estará afuera del país durante la discusión y votación. Viajó anoche a Paraguay, para mantener un encuentro bilateral con el nuevo presidente de ese país, Pedro Alliana, quien reemplazó al detenido Santiago Peña, con quien Milei supo tener muy buena sintonía.

La última actividad del mandatario en Asunción está prevista, de acuerdo a la agenda oficial, para las 15:30 de este jueves, pero su vuelta recién se concretará en la mañana del viernes. Saldrá de la capital paraguaya a las 9.

Esa disposición de la agenda deja fuera de foco a la vicepresidenta Victoria Villarruel que, con relaciones completamente rotas con el oficialismo, no podrá ejercer la presidencia del Senado, por estar al frente del Ejecutivo.

El Gobierno también confía tener los votos para aprobar hoy el Presupuesto 2027 en la Cámara Baja, aunque la votación en particular concentra tensiones por demandas de los bloques provinciales.