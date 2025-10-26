Hasta qué hora dura la veda electoral en Buenos Aires este 26 de octubre

Por las elecciones 2025 rige desde el viernes pasado y hasta este domingo la veda electoral. La misma limita y prohíbe algunas actividades para asegurar el normal funcionamiento de los comicios. En ese sentido, varias personas se preguntan cuándo termina exactamente.

Durante la jornada electoral los argentinos votaron 24 senadores y 127 diputados nacionales a través de la Boleta Única de Papel (BUP) que debuta en estos comicios.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025

Qué es la veda electoral

La legislación prevé que 48 horas antes de las elecciones comience la veda electoral, período en el que algunas actividades están prohibidas o reguladas. En el caso de los comicios generales de octubre, los centros de votación abrieron a las 8 del domingo 26 de octubre, por lo que la veda electoral empezó a regir desde las 8 del viernes 24.

Sin embargo, algunas regulaciones de la veda electoral se aplican en otros horarios, como la prohibición de expendio para las bebidas alcohólicas, que comenzó a regir a las 20 horas del sábado previo a las elecciones.

La veda electoral se levanta a las 21 del domingo

Qué actividades están prohibidas durante la veda electoral

Según el artículo 71 del Código Nacional Electoral, hay ciertas actividades que están prohibidas para los candidatos y para los votantes durante la veda:

Admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de la elección a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de 80 metros alrededor de la mesa receptora.

Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado.

Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas tres horas del cierre del comicio.

Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino;

La portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección por parte de los electores, doce horas antes y tres horas después de finalizada.

Realizar actos públicos de proselitismo, y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde cuarenta y ocho horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo.

La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos. La Junta Electoral Nacional o cualquiera de sus miembros podrá disponer el cierre transitorio de los locales que estuvieren en infracción a lo dispuesto precedentemente. No se instalarán mesas receptoras a menos de 80 metros de la sede en que se encuentre el domicilio legal de los partidos nacionales o de distrito.

Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre.

Está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas durante el día de las elecciones en la provincia de Buenos Aires Wavebreak Media LTD

A qué hora termina la veda electoral

Todas las prohibiciones de la veda electoral concluyen tres horas después de cerrados los comicios, es decir, a las 21 del domingo 26 de octubre.