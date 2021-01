Nicolás Kreplak Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 10:02

Ante el aumento de casos ocurrido en las últimas semanas y preocupados por la situación que se registra a diario en la costa bonaerense, desde el gobierno bonaerense de Axel Kicillof comenzaron a reconocer que el "toque de queda sanitario" que deslizó días atrás el presidente Alberto Fernández es una alternativa que gana peso.

"Las medidas que estamos tomando incluyen la posibilidad de un toque de queda sanitario, pero no es la única; cuando uno ve lo que sucede en las playas, no alcanza con controlar o reducir los movimientos de la noche, sino que también hay que tomar decisiones durante el día, viendo que hay una total falta de apego a los cuidados que todos conocemos", sostuvo el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, en diálogo con Radio con Vos. El funcionario dijo que "hay una especie de desacato por cierta parte de la población".

"Creo que hay que tomar decisiones bien fuertes; y eso es parte del trabajo que vamos a hacer esta semana, porque no se pueden decidir desde una oficina, sino que debe haber acuerdos muy grandes, en los que venimos trabajando, pero que habrá que apurar esta semana", agregó. "Estamos viendo un contacto en los jóvenes que está afectando a los adultos mayores", alertó.

Consultado sobre las opciones que podrían tomar, Kreplak dijo que "decisiones tomadas aún no hay: estamos analizando las experiencias de Europa y viendo qué posibilidades tenemos acá". "Hay que hacer un movimiento más: de lo que era una recomendación basada en el autocuidado, a algo del orden de lo que se debe imponer donde haya una presencia más fuerte de los actores del poder judicial", indicó y prosiguió: "No se puede no cumplir y que nadie haga nada. Creo que hay que ser un poco más severos".

Si bien, al menos por ahora, la Provincia no se planteó cerrar algún lugar en particular, Kreplak aclaró que el sistema de fases sigue vigente en el territorio bonaerense y apuntó a la importancia de regular el aforo en ciertos espacios."No puede haber la cantidad de gente que estuvimos viendo en estos días. En algún momento se tiene que decir 'hasta acá'", reflexionó el viceministro.

Conforme a los criterios de Más información