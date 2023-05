“Hipócrita” y “golpes bajos”: duras críticas de Juan Grabois a Victoria Tolosa Paz, Malena Galmarini y Sergio Massa

escuchar

El dirigente del Frente Patria Grande (FdT), Juan Grabois, realizó hoy un acto en el club Ferro Carril Oeste de la Ciudad de Buenos Aires para presentar su programa de gobierno y lanzar oficialmente su precandidatura a Presidente de la Nación, de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán el 13 de agosto. En ese contexto, una de las apuntadas con sus críticas fue la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a la que tildó de “hipócrita”.

“Venía con ganas de no pelearme con nadie. Pero qué feo se equivocó la ministra [Tolosa Paz]” , arrancó el dirigente social y agregó: “Qué terrible esa frase ‘con los chicos, no’. ¿Y a quién se las dice? A las mamás, a los papás. A las trabajadoras y trabajadores de los comedores cuando en la Argentina tenemos el 60% de los pibes pobres”.

Grabois hizo alusión al pedido de ayer de Tolosa Paz, que dijo que “es inaceptable” que se vulneren los “derechos de los más chicos” ante un nuevo acampe del colectivo Unidad Piquetera (UP) en Plaza de Mayo y solicitó la intervención con “carácter de urgente” de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que se lleve adelante una “mesa de diálogo”.

“Es inaceptable ver cómo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los más chicos, exponiéndolos a pasar varias horas en la calle, incluso a dormir en la calle, cuando deberían estar en las escuelas, en los clubes o en las instituciones de sus barrios, ejerciendo sus derechos a educarse, alimentarse, relacionarse con sus pares y jugar”, había escrito la ministra en un hilo publicado en Twitter, titulado: “Con los chicos en el acampe no”.

Sobre esa frase volvió hoy Grabois y le respondió: “‘Con los chicos, no’. ¡¿Qué te pasa?!, ¡¿Qué te pasa?!. O te pensás que sos vos la que sostiene la vida de esos pibes y no nuestros compañeros y compañeras. Porque, saben lo que es más terrible, es que es hipócrita porque después va y se saca fotos con los chicos pobres ”.

“Una compañera liberada me mandó un audio contándome que un día le llegó un regalito. Tres mujeres con arresto domiciliario, que no tienen para comer. Les prometió que se iba a ocupar y no se ocupó más”, dijo el precandidato a presidente y sumó: “Con los chicos no lo tienen que escuchar ustedes, los que están arriba. Los que tienen al 60% bajo la línea de pobreza. Eso que dijo, es lo mismo que le decían a los compañeros”.

El acto de campaña de Grabois comenzó pasadas las 19 en el Estadio Etchart de Ferro, ubicado en Avellaneda 1240 de la ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna “Argentina Humana, Juan 23″. Grabois es fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y del Frente Patria Grande.

El enojo con Sergio y Malena Massa

En otro tramo de su extenso discurso, Grabois criticó al titular del Ministerio de Economía, Sergio Massa, y a la titular de Aysa, Malena Galmarini, a quienes acusó de pegar “golpes bajos”.

“Últimamente, nuestros adversarios, la gente de Sergio Tomás, ¿saben lo que hizo hoy? Hoy Aysa debe una obra de agua en la [villa] La Cava hace añares y fue una vecina a reclamarle a la presidenta de Aysa”, comenzó el relato Grabois.

El dirigente social luego aseguró: “ ¿Saben lo que dijo [Malena Galmarini]?: ‘Andá a pedírselo a Fernanda Miño que es la secretaria de integración urbana’ [y que milita con Grabois] ”.

“Hay que ser mala gente, eso es pegar abajo del cinto. Metete conmigo, Sergio, no seas tan cobarde”, exclamó Grabois y luego alertó: “Fernanda, María, Jackie Flores, no son funcionarias de Grabois. Así que más vale que la integridad física de nuestra compañera a la que señaló en un video, en el barrio que ella vive, porque no se fue a vivir a un country cuando asumió la secretaría de estado, ojalá que ni ella o su familia tengan ningún problema. Si eso pasa, ahí sí me saco el traje de candidato que nunca voy a usar y volvemos a hacer lo que sabemos hacer”.

El precandidato también advirtió a “la derecha”: “Ya hay un par que me están haciendo señas para que vuelva con el traje de candidato: ´bueno, está bien’. Pero el compañero Itaí Hagman, que también empezó a militar en una villa, me dijo: ‘Juan nuestro proyecto es para el 99 por ciento y es para todos y es cierto. Nosotros tenemos un proyecto para casi todos, porque hay un 1 por ciento al que lo vamos a tener que enfrentar. Que va a tener que ceder sus privilegios para que la mayoría pueda acceder a sus derechos, de eso no hay escapatoria”.

“Nadie los quiere meter presos, ni confiscarlos, ni ninguna cosa rara, pero algo- si se la han llevado en pala- tiene que ceder, hermano. Y la verdad es que la alta burguesía no cede por altruismo, suele ceder cuando tiene al pueblo respirándole la nuca”, cerró.

LA NACION