Horacio Rodríguez Larreta cargó contra los jueces y los funcionarios que “ponen palos en la rueda” y “están del lado de los delincuentes”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cargó este jueves contra los jueces y los funcionarios que “ponen palos en la rueda” en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico y los acusó de estar “muchas veces más del lado de los delincuentes que de las víctimas”. Fue durante un acto con motivo del secuestro de cocaína más grande de la Ciudad de Buenos Aires del que también participaron otros altos referentes de la administración local.

“Hoy es un día histórico porque anoche, después de una larga investigación, se hizo un allanamiento en la Ruta 4 donde se encontraron 100 kilos de cocaína, listos para salir a la calle y arruinarle la vida a mucha gente. En general, a los más chicos. Hoy estos 100 kilos no están en la calle y además tenemos un narco menos”, comenzó el mandatario en compañía de ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el ministro de Gobierno, Jorge Macri.

Tras ello afirmó: “Esto es decisión política y muestra de que se puede enfrentar a la delincuencia, a las mafias y al narco y se los puede hacer retroceder. Este es un compromiso que asumimos con todos los argentinos y por eso los resultados que vemos hoy no son casualidad. Bajar el delito es decisión política más un plan sostenido en el tiempo”.

Y remató: “Nos ponen palos en la rueda, pero no le vamos a aflojar nunca. Aunque no quieran recibir a los presos; aunque quieran boicotear el sistema de vigilancia, atentando contra el reconocimiento facial; y aunque muchas veces están más del lado de los delincuentes que de las víctimas, nosotros no vamos a aflojar”.

EN VIVO | En la Comisaría Comunal 4 brindando detalles sobre un nuevo operativo de droga incautada. https://t.co/PoueC9f7Wh — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 5, 2022

Larreta fue precedido en la palabra por Jorge Macri, quien no dejó pasar la oportunidad para reiterarle algunos reclamos al Gobierno nacional.

“Lo primero es que necesitamos contar con la mejor tecnología para enfrentar al delito. Las Taser son una herramienta imprescindible”, indicó el funcionario y agregó: “Además, sostenemos la preocupación profunda que tenemos con los delincuentes que están detenidos en comisarías. Necesitamos que el Servicio Penitenciario Nacional los traslade a las cárceles federales, que es donde deben estar. Volvemos a plantear que esto es riesgoso y quita de la calle 1500 efectivos que podrían estar cuidando mejor a todos los ciudadanos que viven y circulan por la ciudad”.

