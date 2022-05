Fuertes acusaciones entre el referente de Camioneros Julio Cabaleyro que defendió a su hijo preso y las amenzas que denunció el empresario Ariel Rey

El histórico dirigente del sindicato de Camioneros, Julio Cabaleyro, y el empresario dueño de una distribuidora de golosinas de San Pedro, Ariel Rey, cruzaron hoy diferentes acusaciones en el marco de la denuncia por extorsión que hizo la compañía contra el hijo del grmialistsa, Maximiliano, y Fernando Espíndola y por la que desde principios de abril ambos se encuentran detenidos.

“Maximiliano Cabaleyro era el diablo, cuando viene Fernando Espíndola, que es el secretario sindical del pueblo, decía ´Mirá que viene Maxi y se pudre todo, esto es para el quiosquito de Maxi´”, dijo hoy en declaraciones radiales Rey para explicar cómo era el mecanismo de extorsión que denunció ante la justicia, en la Fiscalía Nº 7 de San Pedro, a cargo de María del Valle Viviani.

“Rey es un mentiroso, da lástima en todos lados y no dice la verdad. Puso dos baños químicos en la vereda y los choferes no tienen ni hecho el psicofísico, y en el recibo de sueldo les ponía media jornada trabajada cuando hacían jornada completa. Al final les regalaba una lata de durazno como si fuera la gran cosa”, dijo por su parte Julio Cabaleyro, también en declaraciones radiales.

Su hijo, Maximiliano, es concejal del Frente de Todos y jefe del gremio en San Nicolás, en tanto que el segundo gremialista detenido, Espíndola, es el referente local de Camioneros en San Pedro. Ambos son los responsables del bloqueo que se dio en la empresa de Rey en abril y quienes le habrían reclamado dinero a Ricardo Rey, dueño de la empresa, para desistir de la medida, según la denuncia.

Tras el allanamiento que se dio ayer en la sede central del Sindicato de Camioneros en la ciudad de Buenos Aires en busca de documentación relacionada con los dirigentes presos, Julio Cabaleyro y Rey fueron entrevistados telefónicamente hoy en Radio con Vos. Si bien la idea era que ambos dialogaran al aire, el gremialista se negó y dio su testimonio mientras era escuchado por Rey, para luego terminar con la comunicación.

El cruce de acusaciones

Rey dijo que el allanamiento, ordenado por la jueza de San Nicolás María Eugenia Maiztegui, es justo ya que las empresas de San Pedro son continuamente extorsionadas por el gremio de Camioneros.

“El reclamo en la Justicia no tiene que ver con el dinero, lo que hacen [los gremialistas presos] genera abuso de derechos de parte del delegado, y metieron un delegado que no reúne los requisitos de la ley gremial”, argumentó Rey.

“Cualquier palabra que sale de la boca de cualquiera de estos dos secretarios, [por Cabaleyro y Espíndola], cada palabra que sale cada vez que me reúno con ellos, es una extorsión. En todas las empresas de San Pedro hacen lo mismo”, dijo el empresario.

Consultado acerca de por qué son la única empresa qué va a la Justicia a denunciar extorsiones dijo: “Porque no es fácil, seguramente sienten miedo, yo en mi vida me preparé para trabajar, no para una situación como esta y en este caso encontrarme con dos dirigentes con mucho poder. Y porque nos encontramos vacíos de Estado, la Policía, por ejemplo, no te defiende ante el atropello en la vereda de mi empresa, la policía dice ´esto es reclamo´. Ni siquiera el Ministerio de Trabajo que (ante las manifestaciones) debería haber hecho una reconciliación obligatoria”.

Luego, se invitó a Julio Cabaleyro a dialogar con Rey, pero este se negó y dio su testimonio mientras Rey seguía en línea.

“Yo no tengo ganas de escuchar a Rey. Tiene que comprobar en la Justicia la comisión de delitos. Rey es un tratante de esclavos y extorsionador, porque los amenaza con que si no se cambian de gremio los echa. Tiene una distribuidora porque dios es grande”, expresó el padre del sindicalista preso.

Cabaleyro señaló que la causa contra su hijo está armada. “La jueza en 24 horas sacó una resolución y la cámara en 48 ¿dónde se ha visto? Me pregunto si la jueza es parcial”, dijo.

Así, argumentó que su sindicato representa a los trabajadores de la empresa de Rey porque allí no se cumplen los derechos laborales. “La Justicia falló a favor del sindicato porque había una deuda con Camioneros, pero todavía hace ocho meses que no cobran un peso y se mueren de hambre, y él [por Rey] tiene los baños químicos en la puerta de la empresa”, acusó.

“Gracias al gremio de Camioneros tenemos cinco policlínicos, tenemos un sueldo digno y tenemos un dirigente como Hugo Moyano que nos hizo representar al gremio como corresponde”, defendió Cabaleyro acerca del sindicato que hoy está bajo la lupa.

Por otra parte, adelantó que va a hacer una asamblea con los trabajadores de Techint, no un paro.

Terminada la comunicación con el gremialista, Rey dijo: “Quiero decir que todo lo que se habló acá que quede volcado en la causa porque la acusación cuenta con pruebas en la causa. Lo otro es un circo de mediatizar cuestiones que viene al caso”.

Para finalizar agradeció a su abogada Florencia Arietto y a la abogada Verónica Rassini con quien, dijo, lograron formar “el movimiento empresarial antibloqueo” con otros empresarios. “Queremos que nos hagan escuchar porque nuestra causa es noble y queremos terminar con la extorsión”, cerró.