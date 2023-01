Horacio Rodríguez Larreta: “Fuimos testigos de una nueva operación del kirchnerismo”

escuchar

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta apuntó hoy contra el gobierno nacional por el espionaje ilegal que sufrió su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, que terminó con un pedido de licencia por parte del funcionario.

“Lamentablemente, fuimos testigos de una nueva operación del kirchnerismo, usando el espionaje ilegal para perseguir a los que no piensan como ellos. Bucan distraer a los argentinos de la inflación, la inseguridad. No es la primera vez que lo hacen. Esto es espionaje ilegal. Hubo un hackeo del teléfono de Marcelo D’Alessandro y a partir de ahí armaron un montaje violando el derecho a la intimidad, es inaceptable”, denunció Larreta durante una conferencia de prensa que dio en una escuela de San Telmo.

Larreta: "Es gravísima la operación del Kirchnerismo"

“Esto es típico de cómo se manejan las mafias. Yo confío en Marcelo y valoro su trabajo, pero también respeto su decisión de tomar una licencia y ponerse a disposición de la Justicia para desenmascarar esta operación del kirchnerismo”, señaló el jefe de Gobierno, que además cuestionó la decisión del presidente Alberto Fernández de impulsar el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema.

“El Gobierno, por decisión directa del presidente de la Nación, vuelve a atacar a la Justicia. Siempre lo mismo, otra vez sopa, no les gusta un fallo, lo desconocen, no les gusta un juez, quieren removerlo, no les gusta un ministro, lo persiguen. En realidad lo que no les gusta es la democracia, el balance de poderes que supone un sistema republicano, sería bueno que lo reconozcan, que no les gusta la democracia. Si esto ocurre se acaba el país, se acaba la república, nos vamos a quedar sin país si seguimos con la violación sistemática de las normas”, señaló el mandatario porteño.

“Una semana después de desconocer un fallo de la Corte, el Presidente, acompañado por algunos gobernadores, dice que no le gusta la Corte Suprema y quiere cambiar a todos los jueces. Cumplir con la Constitución y respetar las leyes no es opcional. Aunque quieran anular uno de los tres poderes, no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que se lleven puesta la República”, advirtió Larreta.

Al ser consultado sobre la reacción de Mauricio Macri sobre estos temas, el jefe de Gobierno señaló: “Hubo una declaración muy clara de Juntos por el Cambio oponiéndonos en forma contundente al juicio político a la Corte, que es una locura. Hablé con Mauricio Macri sobre estos temas y compartimos la preocupación”.

Sobre la veracidad o no de los chats de su ministro dados a conocer, Larreta indicó: “Los chats son fruto de un espionaje ilegal. A partir del hackeo hay manipulación de la información, edición, cambios. Yo no me voy a hacer eco de la información de ningún chat que haya surgido de espionaje ilegal”.

Quien salió a responderle fue el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien preside la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. En referencia a la acusación de Larreta de que fueron testigos de una nueva operación del oficialismo le respondió: “No Larreta! Ustedes son “víctimas” del pase de facturas de su propia interna. Y de Policías de la Ciudad que Ud. le prestó a Macri para que espiaran a opositores desde la AFI y después le soltaron la mano. Eso les pasa por hacer política desde la cloaca”.

LA NACION