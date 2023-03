Horacio Rodríguez Larreta habló sobre la “nueva era” en la política, las diferencias en el Pro y la renovación del conurbano

escuchar

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue entrevistado el lunes por la noche por Carlos Pagni en Odisea Argentina por LN+ y habló sobre una “nueva era” en la política argentina tras el renunciamiento de Mauricio Macri a las elecciones y los dichos de Cristina Kirchner sobre que no se presentará: “Propongo que entremos en una nueva era en la Argentina”. En ese sentido, se refirió a la interna por los candidatos para sucederlo en la Ciudad y detalló cómo se puede bajar la inseguridad replicando el modelo utilizado en la Capital.

Consultado en primera instancia sobre la sorpresiva decisión de Macri de bajarse por la carrera a la presidencia, Larreta ponderó sus años de gestión como una virtud para llegar al sillón de Rivadavia, y reafirmó que aunque se hubiera presentado el fundador de Pro, él hubiera competido en las PASO. “ Yo dije que mi decisión de competir no dependía de si jugaba o no Macri, Vidal, Carrió o quien sea . Creo que estoy preparado, tengo la experiencia de muchos años de gestión en el estado”, sentenció.

En ese sentido, confesó que Macri no le había adelantado la noticia, pero que de alguna manera ya lo daba por sentado: “No me sorprendió lo de ayer [por el domingo], tengo bastante diálogo con él, no me lo había dicho explícitamente pero de alguna manera me lo había insinuado”.

Horacio Rodríguez Larreta mano a mano con Carlos Pagni en Odisea Argentina

Acto seguido, Pagni le consultó sobre si la resolución del expresidente y la indefinición de Cristina Kirchner respecto de ser la principal candidata oficialista podría ser sinónimo de un cambio de rumbo en la Argentina. “Creo, quiero y propongo que entremos en una nueva era en la Argentina dejando de lado las peleas y discusiones”, añadió.

A raíz de ello, enfatizó que lo que necesita el país es “ paz y desarrollo ” y criticó los modelos populistas de gobiernos latinoamericanos. “El populismo necesita de la violencia para vivir y lo genera, hay casos extremos como Venezuela. Basta de populismo en la Argentina. Paz y desarrollo, eso es lo que el país necesita”, esgrimió.

Más tarde, la pregunta obvia recayó en la definición sobre los candidatos para sucederlo en la gestión de la Ciudad, a lo que Larreta respondió: “ Con Macri quedamos en trabajar y ver los candidatos de Pro . Obviamente, tanto él como yo vamos a darle preeminencia a los candidatos de nuestro partido, en eso coincidimos [...] pero además de [Jorge] Macri está [Fernán] Quirós, Soledad Acuña, [Ricardo] López Murphy, [Martín] Lousteau y [Roberto] García Moritán”.

Críticas al Gobierno: “Las malas noticias las tenemos hoy”

En otro tramo de la entrevista, Carlos Pagni le consultó de qué modo preferiría dar “las malas noticias” en caso de llegar a la presidencia, para que la población apoye los primeros tramos de un eventual gobierno. Sobre esto, Larreta sostuvo que se debe mirar a largo plazo y enfatizó que los problemas ya “están hoy”.

“Las malas noticias ya las tenemos, no tenemos que esperar al próximo gobierno. Tenemos 100% de inflación, recesión, no hay dólares en el Banco Central, se corta la luz una semana, por eso tenemos que tener una visión de largo plazo y no solo pensar lo que va a pasar los primeros seis meses”, alegó.

Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta coincidieron el mismo día de la entrevista con Pagni en la gala de la Fundación Libertad

Acto seguido explicó que percibe una “dualidad” en la sociedad: “Primero hay una gran angustia porque no se llega a fin de mes, gente que se iba de vacaciones y tuvieron que volver antes, jubilados desesperados, gente con miedo de que los maten en la esquina. Pero la contracara es el tambero que arranca a laburar a las 6 para mantener a su familia, los emprendimientos tecnológicos que solo piden que el Estado no les ponga el pie en la cabeza”.

El problema de la inseguridad

Asimismo, hizo hincapié en la problemática de la inseguridad y resaltó que “se puede” resolver la situación “replicando” lo realizado en la ciudad de Buenos Aires. “En la Ciudad se demostró que con un plan y un método se bajó el delito y hoy tenemos el más bajo de la historia. No se pretende que copiemos el modelo, pero es un tema de decisión política”.

Y aclaró: “Ningún caso es igual a otro pero sí hay que usar experiencias. Hay cosas replicables, como por ejemplo el sistema de cámaras. Pero sí o sí copiar el sistema de laburo”.

Rodríguez Larreta, presentó el lunes a Eugenio Burzaco como nuevo ministro de Justicia y Seguridad, tras la salida de D'alessandro GCBA

Por último habló sobre el futuro del peronismo en las elecciones y la situación en el conurbano. “Viendo cómo está el conurbano me cuesta creer que la gente pueda seguir votando a los mismos”, dijo y siguió: “ Siento que hay un alto nivel de hartazgo y angustia con los gobierno municipales . En La Matanza por ejemplo gobiernan desde la vuelta a la democracia y la gente no da más”.

En ese sentido cerró: “En muchos de los municipios cercanos a la Capital, la gente compara. Antes no había tanta diferencia de un lado de la General Paz y del otro. Pero ahora la gente viene dos horas en colectivo para atenderse en los hospitales, y anotan a sus hijos en las escuelas”.

