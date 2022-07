Horacio Rodríguez Larreta le respondió a Cristina Kirchner sobre los dólares que generan los porteños: “El dato está mal”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó este sábado los recientes dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner con relación a la cantidad de dólares que son generados por la ciudad de Buenos Aires. “El dato está mal”, aseguró después de que la exmandataria sostuviese ayer que el distrito es el que más divisa estadounidense gasta y el que menos produce.

“El dato está mal: ella no cuenta la primera generación de dólares de Buenos Aires, que es la exportación de servicios”, refutó Larreta en diálogo con TN y agregó: “La Ciudad genera 7 mil millones de dólares por año en generación de servicios; pero, mas allá de eso, esto es seguir peleándonos, seguir buscando diferencias, enfrentando a la capital con el interior”.

El mandatario hizo la aclaración luego de que ayer, durante el acto de inauguración de un cine en la ciudad santacruceña de El Calafate, Cristina Kirchner le preguntase al auditorio cuál es el distrito que más dólares gasta y no produce “ni uno”. “CABA”, fue la respuesta, a lo que la vicepresidenta añadió: “Sí, claro”.

A continuación, Larreta ofreció una serie de definiciones con relación a diversas situaciones coyunturales. Cuando le preguntaron cómo veía el final del mandato del presidente Alberto Fernández el año próximo, contestó: “Con mucha preocupación. Estamos con una inflación que en julio ya se proyecta arriba del 8%. Además, no vemos ninguna idea y por eso estoy muy preocupado por la Argentina de hoy, ni siquiera te digo la de dentro de un año y medio”. Sin embargo, vaticinó: “No tengo ninguna duda de que el 2023 va a ser de Juntos por el Cambio (JxC)”.

Más tarde, en LN+, ahondó: “Hoy tenemos una inflación galopante y la gente no es que no llega a fin de mes: ya no llega al fin de semana. Eso genera mucha angustia, sobre todo porque no hay un rumbo. Acá no hay plan; no sé qué va a pasar el lunes en la Argentina. El Gobierno lleva dos años y medio y no presentó nunca un plan. Y mientras se sigan peleando entre ellos y sigan mostrando contradicciones y diferencias esto no va a mejorar”.

