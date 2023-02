Horacio Rodríguez Larreta le respondió a Ricardo López Murphy por su reclamo sobre las murgas y volvió a defender a Marcelo D’Alessandro

escuchar

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respondió este sábado los cuestionamientos del diputado nacional Ricardo López Murphy, quien días atrás afirmó que las murgas que coparon la ciudad de Buenos Aires durante los feriados de carnaval “son utilizadas para bajar línea kirchnerista” y le pidió al mandatario que deje de financiarlas. Además, el flamante precandidato a presidente volvió a defender a su ministro de Seguridad en licencia, Marcelo D’Alessandro, quien es investigado por presuntos vínculos mediáticos, judiciales y empresariales.

Consultado en Radio Mitre sobre el financiamiento de las murgas por parte de la Ciudad, Larreta sentenció: “Eso es una ley, hay una ley. Hablemos en serio de una vez por todas. ¿Cómo me van a criticar a mí por cumplir una ley? Se lo diré [a López Murphy]. Hay una ley de la Legislatura desde hace años, décadas. No es una cosa de este gobierno. Uno puede estar de acuerdo o no con las leyes, lo que no puede hacer es no cumplirlas”.

Seguidamente, al funcionario le trasladaron una crítica frecuente tanto a nivel vecinal como político: el no desalojo de los reiterados piquetes que se llevan a cabo en el distrito. Frente a ello, explicó: “Lo que hay que hacer es muy claro. Hay que sacarles a los organizaciones sociales la intermediación, el poder dar planes sociales. Hoy funciona así. El apoyo social, los planes, los dan organizaciones que son más políticas que sociales y con eso tienen poder para presionar a la gente para que vaya a las marchas. Lo que hay que hacer es sacarles la intermediación desde el día uno. Una vez que se las sacás, no tienen más poder de convocatoria. Irán una o dos veces más y la gente se dará cuenta de que puede no ir a la marcha sin perder el plan y se acabó. No es a palos estos, basta de eslóganes”.

