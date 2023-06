Horacio Rodríguez Larreta, sobre Jorge Capitanich: “Es una vergüenza que aparezca riéndose cuando vota”

escuchar

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta criticó sin mesura al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, por el silencio del gobierno de esa provincia en torno al caso de Cecilia Strzyzowski. “ Es una vergüenza que aparezca riéndose cuando vota ”, dijo el jefe de Gobierno en el marco de las elecciones en las cuales el exjefe de gabinete de Cristina Kirchner busca ser el candidato del oficialista en las PASO para llegar a la reelección.

“Es una falta de respecto para los chaqueños, la familia y los argentinos”, explicó Larreta el domingo por la noche en el programa La Cornisa de LN+. En ese sentido, el alcalde porteño consideró que la relación entre los involucrados y el Poder Político de la provincia es “obvia”.

“Lo que hacen es que pase la elección. La patean para adelante para que los afecte lo menos posible. Hablan de que es un tema policial cuando los involucrados están en las boletas de estas elecciones. Todo es una vergüenza, le pagó a la organización de este señor esta semana cuando era conocido lo que pasó”, indicó.

Tras ello, habló acerca de feudos en las provincias que cooptan todo los ámbitos provinciales como y se enfocó en San Juan, Formosa y Santa Cruz. “Es el Poder Político el que está involucrado, por eso hay que terminar con este tipo de cosas. Son feudos, no son provincias. En Formosa gobierna la misma persona desde hace 28 años. En San Juan cambiaron uno y ahora ponen el hermano. Basta de reelecciones indefinidas. En la ciudad de Buenos Aires por ejemplo son dos períodos y no puedo presentarme más”.

Además, sugirió que si la investigación no avanzara lo mejor sería que el gobierno nacional intervenga en la provincia. “El Gobierno no habla, como si no existiese el caso. Si la Justicia no avanza hay que intervenir, pero lo primero es la independencia de la Justicia, separada de la política. Sino en estos feudos se mete la política, con familiares en la Justicia y controlan todo: la prensa, la Justicia, la política y los organismos de control”.

Por otra parte, expresó que desde la Capital Federal se puso a disposición a la Policía de la Ciudad para contribuir con la investigación: “Pusimos a disposición de la familia toda la tecnología de la ciudad de Buenos Aires para la investigación. Está a pedido de la Justicia, pero está a disposición de la familia, de las personas de Chaco. Cada día que pasa es un día perdido”.

Asimismo, se refirió a los casos de que personas con cargos sindicales y poder fuera del Estado son un caso repetitivo en algunas provincias. “Gerardo Morales -en Jujuy- la metió en cana a Milagro Salsa... con sus investigaciones, porque obviamente lo termina haciendo la Justicia, pero le puso un freno a alguien que tenía un estado paralelo. Hay que terminar con esa gente que tiene más poder que el Gobierno y que nadie votó, porque extorsionan al gobierno”.

Críticas a Macri y a Bullrich

Más adelante, Larreta fue consultado sobre la interna en Juntos por el Cambio y en el Pro de cara a las PASO de agosto y el cierre de listas. Allí, el jefe de Gobierno porteño se encargó de marcar sus diferencias con Patricia Bullrich e incluso con Mauricio Macri. Habló de la diferencia entre “voluntad” y “acciones”.

“No tengo duda de la buena voluntad de Patricia Bullrich. En muchas cosas compartimos al igual que con todo Juntos por el Cambio”, aclaró en primera instancia y agregó un asterisco: “ No creo que las cosas se hagan expresando voluntad desde una tribuna, levantando la voz. No es un tema de coraje sino de cambiarle la vida a la gente ”.

“No lo digo yo, lo dice la historia argentina, porque desde hace 80 años que estamos con ese tipo de iniciativas de actitud de imponer la voluntad y la conclusión es frustración, fracaso, inflación e inseguridad”, enfatizó Larreta.

En ese sentido, dijo que su propuesta gira en torno a un cambio de perspectiva en donde lo importante sea la construcción de una nueva mayoría en el país, pero apuntó contra Macri. “El cambio sirve si es sostenido en el tiempo ¿Alguien duda de la muy buena voluntad que tuvo Mauricio Macri, o su coraje para cambiar las cosas? Pero no se pudo mantener en el tiempo y no le cambió la vida a la gente. Mirá como estamos hoy”.

“El cambio desde el ‘voluntarismo’, del que ‘yo gano porque puedo’, o que ‘gano por un voto e impongo mi voluntad’, no va más”, concluyó Larreta.

LA NACION