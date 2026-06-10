Nació el hijo varón de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

El legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta y su esposa, Milagros Maylin, fueron padres de Justo, su primer hijo en común, según pudo saber LA NACION. El bebé nació este miércoles y se convirtió en el tercer hijo del exjefe de Gobierno porteño, que ya era padre de Paloma, nacida en 2002, y Serena, en 2016, fruto de su relación con la organizadora de eventos Bárbara Diez. Para la pareja, se trata además del primer varón de la familia.

La llegada del bebé se produce más de un año y medio después del casamiento de Rodríguez Larreta y Maylin, celebrado en noviembre de 2024. La pareja había oficializado públicamente su relación en 2022, cuando el entonces jefe de Gobierno porteño confirmó el vínculo durante una entrevista y aseguró que estaba “muy feliz”.

La boda de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin en Cardales Gentileza Rodríguez Larreta/Ma

Para Maylin, de 40 años, es su debut en la maternidad. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, desarrolló gran parte de su carrera en la gestión pública. Entre otros cargos, se desempeñó como directora general de Tercera Edad en la Ciudad y como directora provincial de Control de Gestión bonaerense entre 2015 y 2019.

En diálogo con este diario en 2024, la exfuncionaria había hablado abiertamente sobre su deseo de formar una familia. “Postergué formar una familia porque siempre preferí el trabajo y, además, porque no encontraba la persona indicada. Cuando conocí a Horacio, estuve segura de que era él”, afirmó en aquella oportunidad.

Una foto de Milagros Maylin, pareja de Horacio Rodríguez Larreta, a meses de confirmarse su embarazo Instagram

También se refirió al vínculo que construyó con las hijas de Rodríguez Larreta. “Armar una nueva pareja no siempre es fácil; sin embargo, no tuve dificultad. Si bien ya estábamos de novios, a ellas las conocí recién en 2023. Respetar los tiempos fue lo correcto. Las chicas son lo más importante que tiene Horacio”, señaló.

En esa misma nota, destacó la relación cotidiana que el dirigente mantiene con sus hijas y explicó que su intención siempre fue integrarse a la dinámica familiar. “Mi deseo era integrar, unir, sumar; me importaba que ellas estuvieran cómodas. Son espectaculares y las quiero muchísimo”, sostuvo.

El hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin lleva el nombre de Justo

La historia de amor entre Rodríguez Larreta y Maylin comenzó en el ámbito laboral. Ambos coincidieron durante la gestión porteña y, según contaron, el vínculo se fue fortaleciendo a través de largas conversaciones telefónicas. Durante 2020 y 2021 compartieron espacios de trabajo vinculados a la Secretaría de Tercera Edad y, con el tiempo, la relación trascendió lo profesional.

Tras dejar la función pública en 2022, Maylin acompañó desde afuera la actividad política de Rodríguez Larreta, incluida su campaña presidencial. Dos años más tarde, la pareja celebró su casamiento en una ceremonia que tuvo un fuerte componente religioso. El civil coincidió con el Día de la Medalla Milagrosa, una fecha especialmente significativa para Maylin por su devoción a la Virgen.

La historia de amor entre Rodríguez Larreta y Maylin comenzó en el ámbito laboral

El nacimiento de Justo encuentra a Rodríguez Larreta en una nueva etapa política. Luego de regresar a la Legislatura porteña, el exjefe de Gobierno relanzó su proyecto político con la intención de volver a competir por la conducción de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2027.