Horacio Rodríguez Larreta vs. Patricia Bullrich: cómo quedó el mapa de alianzas y “neutrales” en Juntos por el Cambio de cara a las PASO

Con la inclinación de Facundo Manes y María Eugenia Vidal a favor del proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, son pocos los referentes nacionales de Juntos por el Cambio que mantienen una posición neutral y aún no definieron su preferencia por Patricia Bullrich o el jefe de gobierno porteño.

Cuando restan menos de dos semanas para la interna decisiva del 13 de agosto próximo, Larreta y Bullrich se tironean a los últimos dirigentes del conglomerado opositor que tienen despliegue territorial y que no se alinearon con ninguna de las dos facciones.

Mientras el jefe de gobierno porteño celebra como un triunfo haber cerrado los respaldos de Manes, Vidal y Rodrigo De Loredo en la última semana, la exministra de Seguridad se jacta de haber cosecha gestos clave de aliados o dirigentes cercanos a Larreta que protagonizaron batacazos en sus provincias, como Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o Ignacio Torres (Chubut). Si bien Poggi y Pullaro se inclinan por Larreta, mantienen el equilibrio de cara a las PASO. Ayer, por caso, el gobernador electo de San Luis le dio una calidad bienvenida a Bullrich a través de las redes sociales. Pullaro es aliado del alcalde, pero necesita preservar el equilibrio porque se juega su futuro en Santa Fe después de las PASO. Torres, el gran ganador del domingo en Chubut, también simuló neutralidad.

Rodrigo De Loredo, Facundo Manes, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta

Además, Bullrich salió a contrarrestar el pase de De Loredo a las filas de Larreta en Córdoba. Allí, Marcos Carasso, titular de la UCR local; la diputada Soledad Martínez, alfil de Alfredo Cornejo; Diego Mestre, a cargo del comité provincial del radicalismo; y el exsenador Ernesto Martínez, a cargo del Frente Cívico, el partido de Luis Juez, hicieran pública su adhesión a la candidatura presidencial de Bullrich el viernes pasado. Resta saber si Juez, que fue aliado de Larreta hasta que el jefe porteño motorizó el intento de sumar a Juan Schiaretti a JxC, se mantendrá en una posición equidistante o se manifestará a favor de Bullrich. De cara a las PASO, Juez colocó aliados en las listas de Larreta y Bullrich. En Córdoba también permanece en una posición neutral Mario Negri, jefe de la UCR en Diputados, quien reclamó hasta último momento que los aspirantes presidenciales hagan una lista de unidad.

En el cierre de listas de fines de junio, Bullrich y Larreta se repartieron socios estratégicos para la pelea por la candidatura presidencial. El jefe porteño no solo confirmó su alianza con el titular de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, Martín Lousteau (Evolución Radical) y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sino que incorporó a su campamento a Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) y al economista liberal José Luis Espert (Avanza Libertad). También consolidó su pacto con los intendentes Gustavo Posse (San Isidro) y Miguel Ángel Lunghi (Tandil), claves en el tablero bonaerense. A su vez, confirmó sus acuerdos con Cynthia Hotton (Valores para mi país) y Margarita Stolbizer (GEN). Graciela Ocaña (Confianza Pública) también lo acompaña en su cruzada presidencial, pese a que juega para Lousteau en la pelea por la Capital.

Bullrich, en tanto, selló su sociedad táctica con el senador nacional Alfredo Cornejo, quien busca suceder a Rodolfo Suárez al frente de la gobernación de Mendoza. El larretismo recibió el lunes el impulso del intendente de la capital provincial, Ulpiano Suarez.

Bullrich también integró a su frente “La Fuerza del Cambio” al titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, quien controla la mayoría de los intendentes y legisladores del radicalismo en el distrito más poblado del país. Abad es discípulo de Ernesto Sanz, exjefe radical y co-fundador de Cambiemos.

Patricia Bullrich, junto a Luis Petri y Alfredo Cornejo, en el acto con la militancia en Godoy Cruz, Mendoza. Marcelo Aguilar

En el sector de Bullrich también están los radicales Carolina Losada, quien cayó derrotada frente a Pullaro en las elecciones primarias de Santa Fe, el senador Luis Naidenoff, el exministro de Agroindustria de Macri Ricardo Buryaile y Miguel Nanni, de Salta, entre otros.

La exministra tiene en sus filas a Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y al sector de Emilio Monzó, extitular de la Cámara de Diputados y armador de la campaña de Mauricio Macri en 2015. También responden a Bullrich el partido de Alberto Asseff (Unir) y Oscar Moscariello (Demócrata Progresista).

Si bien Vidal cerró con Larreta, Cristian Ritondo, su heredero en Buenos Aires, encabeza la lista de diputados nacionales de Bullrich en el distrito. Se trata de un apoyo clave para la exministra, ya que Ritondo es de los pocos dirigentes de Pro que tiene estructura propia en la provincia. Entre los aliados de la exministra se destaca el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, su candidato a la gobernación y el único alfil macrista que gobierna en la estratégica tercera sección electoral.

En el esquema de Larreta en Buenos Aires hay dos piezas clave. Se trata de los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Julio Garro (La Plata). Además, el jefe porteño cuenta con Diego Santilli, su principal socio político, la carta electoral más competitiva de JxC en el distrito más influyente del país.

Macri y otros “neutrales”

Macri no expresó si votará a Bullrich o a Larreta y es probable que no lo haga antes de las PASO, ya que se reserva un lugar para el momento en que se conozca el veredicto de las urnas. En su entorno aseguran que buscará unir a las dos facciones para evitar una fragmentación que comprometa las chances de JxC de volver al poder. No obstante, su inclinación por el proyecto de Bullrich es indudable. La mayoría de sus colaboradores más cercanos integran la tropa de la exministra.

Horacio Rodríguez Larreta saluda a Mauricio Macri en la mesa que comparte con Patricia Bullrich en una cena de la Fundación Libertad Gerardo Viercovich

En el mapa de alineamientos de JxC quedan pocos dirigentes con votos y despliegue territorial que no se han pronunciado. Por ejemplo, el radical Gustavo Valdés, quien pese a que fue muy disputado por Bullrich y Larreta, prefirió acordar una lista de unidad en su distrito y no pronunciarse a favor de ninguno de los dos. Lo propio hizo Rogelio Frigerio, que parte como favorito para arrebatarle al peronismo la gobernación de Entre Ríos y requiere de la cosecha de Bullrich y Larreta para no perder sus chances.

Otros casos de “neutrales” son el intendente Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), el ministro porteño y aspirante a jefe de gobierno Jorge Macri, la jefa municipal de Vicente López, Soledad Martínez, que responde al primo del expresidente. Tanto Montenegro como Martínez lograron el formato de “V” en sus territorios, es decir, la lista única y competirán con las dos boletas presidenciales.

La situación de Jorge Macri es similar. Se propuso ser el candidato único de Pro en la Capital, por lo que requiere el empuje de Larreta y Bullrich para superar al Lousteau en las primarias.

