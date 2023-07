La pelea por los “neutrales”: Larreta recibió el apoyo de Rodrigo De Loredo y espera gestos de María Eugenia Vidal y Facundo Manes antes de las PASO

escuchar

Lanzado en una pelea cuerpo a cuerpo con Patricia Bullrich por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta exprime sus oportunidades para sumar adeptos y juega todas sus fichas en la recta final de la campaña para las PASO del 13 de agosto, cuando emergerá un nuevo liderazgo en la oposición.

A dos semanas de la batalla decisiva con Bullrich, Larreta sumó hoy el respaldo del diputado nacional y referente de Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, un dirigente que responde a Martín Lousteau, pero que tiene estrechos vínculos con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, exponentes del ala dura de Pro. Ahora, el jefe porteño anhela sumar una adhesión explícita a su proyecto nacional de Facundo Manes y María Eugenia Vidal.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales, De Loredo explicó las razones de su preferencia por Larreta. Hizo un llamado a la unidad y pidió que haya una “competencia sana”. “ En lo personal siento que el proyecto encabezado por Larreta es la alternativa que combina experiencia de gestión, representación federal y un proyecto cuyo objetivo es llevar adelante una agenda de cambios estructurales que recuperen la estabilidad económica del país, que desplieguen nuestras fuerzas productivas y que pongan a nuestra educación en la prioridad de las políticas públicas”, puntualizó.

De Loredo era de los pocos dirigentes nacionales de JxC que había mantenido la neutralidad en la interna entre Larreta y Bullrich por el premio mayor. Es que el legislador nacional y extitular de Arsat durante la gestión de Macri priorizó preservar una posición equidistante en la pulseada nacional de Pro para no perjudicar su performance en las elecciones del domingo pasado en la ciudad de Córdoba, en las que cayó derrotado por una sorpresiva diferencia contra Daniel Passerini, el pupilo que promocionaron Juan Schiaretti y Martin Llaryora, jefes del oficialismo cordobés. Su inesperada derrota significó un revés para la cúpula de JxC, que había puesto expectativas en cosechar un triunfo simbólico en una de las ciudades más populosas del país. En el sector de Bullrich le facturan a Larreta el pase de Javier Pretto, extitular de Pro en Córdoba, a las filas de Passerini y Llaryora.

Rodrigo De Loredo reconoció la derrota junto a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich Mario Sar

Tal como anticipó LA NACION días atrás, Larreta esperaba un gesto de apoyo de De Loredo ganara o perdiera la elección del domingo. Estaban convencidos de que se sumaría a su proyecto, ya que Lousteau y Emiliano Yacobitti, artífices de Evolución Radical, o el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer ya eligieron ese bando. Juez y Mario Negri (UCR), que tienen estructura en la provincia, ya anticiparon que conservarán la neutralidad. Pese a los intentos para recomponer el vínculo, el senador aún no digiere la maniobra que activó Larreta para sumar a Schiaretti a JxC antes de los comicios en Córdoba y, además, su tropa se dividió en las listas de Bullrich y el jefe porteño. La imagen de Larreta sufrió el impacto de esa jugada, sobre todo, en un distrito que Bullrich ostenta capacidad electoral.

Desde el Bloque de Diputados Nacionales de Evolución hemos decidido en conjunto acompañar la candidatura presidencial de Horacio Rodriguez Larreta en el marco de las PASO 2023.



En lo personal siento que el proyecto encabezado por Horacio Rodriguez Larreta es la alternativa que… pic.twitter.com/88mxbB9Uq5 — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) July 28, 2023

En cambio, De Loredo firmó la tregua. “Ayudamos mucho a Rodrigo”, insisten entre los colaboradores de Larreta. Por caso, Juan Negri, cercano a Larreta, es el jefe de campaña de De Loredo. Como en el caso de Pullaro, Larreta y los suyos asistieron con recursos y equipos de campaña a los candidatos propios en la mayoría de los distritos.

Después de la derrota del domingo, los armadores de Larreta desactivaron el intento de reflotar un acuerdo con Schiaretti, postulante presidencial. Revitalizado por la victoria en Santa Fe, el jefe porteño quiere minimizar costos. Las conversaciones siguen, pero no intentarán una jugada arriesgada. El enfático discurso de Llaryora -calificó de “pitucos” a los porteños de Recoleta- no ayudó.

En cambio, Larreta apunta ahora a sumar el respaldo de Manes y Vidal, quienes hasta ahora no manifestaron su voto en la interna. El médico, que se bajó de la carrera presidencial por falta de apoyo de la UCR, volvió al país el martes tras un viaje al exterior y se prepara para entrar en la campaña. El lunes irá a Tandil, terruño de Miguel Lunghi, aliado de Larreta y Diego Santilli, postulante a la gobernación. Y el martes compartirá una actividad con Santilli. En el entorno del médico consideran que es natural su aval al proyecto nacional de Larreta. Coincide en la visión de país y mensaje antigrieta. A su vez, Pablo Giuliano, un hombre cercano a Manes, integra la lista de Santilli y Larreta en Buenos Aires. El neurocientífico también se alista para compartir un acto con Lousteau, aspirante a jefe porteño. Es probable que vocifere su apoyo explícito a Larreta.

Morales y Manes participan en Córdoba de un encuentro de la UCR.

En cambio, Vidal mantiene por ahora su intención de conservar la neutralidad con el objetivo de preservar la unidad de JxC. De viaje en Chile, la exgobernadora bonaerense tiene decidido su voto en la interna. En el larretismo no dudan que se inclinará a favor del alcalde, con quien recuperó su vínculo político. De hecho, Federico Salvai ya trabaja en el equipo de campaña de Larreta y teje lazos con gobernadores para incorporarlos al andamiaje del alcalde. ¿Vidal podría revelar su voto a pocos días de las PASO?

Quienes también mantendrán su neutralidad por ahora son el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, uno de los referentes de la UCR, y Rogelio Frigerio, candidato a gobernador de Entre Ríos, quien se jugará sus chances el mismo día que se defina la interna entre Larreta y Bullrich.

Nueva dinámica

Mientras tanto, la competencia interna en Juntos por el Cambio por la candidatura presidencial adopta una nueva dinámica en el tramo definitorio de la campaña. Atento a los errores no forzados de su adversaria en las PASO del 13 de agosto próximo, Larreta sale a confrontar con Bullrich, mientras que la exministra de Seguridad enfoca sus críticas en el gobierno del kirchnerismo y, sobre todo, en la gestión de Sergio Massa, titular del Palacio de Hacienda y uno de los postulantes a presidente de Unión por la Patria.

Después de que cruzara a su rival por hablar de la posibilidad de recurrir a un “blindaje” del FMI para levantar el cepo cambiario, Larreta volvió a apuntar ayer sus dardos contra Bullrich. Esta vez, el jefe porteño rechazó el lema “si no es todo, es nada” que utiliza la exfuncionaria para su campaña presidencial.

“ No creemos en el ‘mátenlos’, pero sí creemos en que hay que hacer las cosas bien para ganarle al kirchnerismo y que no vuelva nunca más . Y la forma de que no vuelva más es gobernando bien, como pasó en la Ciudad. Cuando dijimos ‘mátenlos’, volvieron y eso no sirve”, remarcó Larreta durante una recorrida por el barrio porteño de Belgrano.

Más tarde, el alcalde viajó a Entre Ríos donde presentó sus propuestas para impulsar la industria nacional junto a su postulante a vice, Gerardo Morales, y el candidato a gobernador Rogelio Frigerio. “Vamos a tener estabilidad, reglas claras y un Estado que acompañe a los empresarios para que inviertan y creen trabajo”, remarcó Larreta.

Larreta junto a Morales y Frigerio recorrieron la empresa avícola Don Eduardo, en Entre Ríos Prensa Larreta

Por su parte, Bullrich volvió a concentrarse en la disputa por la provincia de Buenos Aires. Ayer, viajó al interior del distrito para apuntalar a Néstor Grindetti, su carta para la competencia con Diego Santilli, el candidato a la gobernación de Larreta. Cerca de Bullrich admiten que cometió un error al hablar de “blindaje”, pero minimizan el impacto del traspié en su capacidad electoral.

En los últimos sondeos notan un estancamiento de la marca de JxC. Se concentran en la coordinación de los fiscales para el 13 de agosto y mantienen firme su postura respecto del búnker compartido con Larreta: prefieren dar una señal de austeridad y apuestan en tener un centro de comando propio para reunir a sus equipos y militantes. “Es una PASO”, afirman.

La exministra, de hecho, decidió poner la mira en el kirchnerismo y correrse de la disputa interna con Larreta para no sufrir un desgaste. “Estamos haciendo una campaña en la que tratamos de no hacer marketing político, ni decir frases vacías”, remarcó Bullrich en Tres Arroyos, en lo que pareció una alusión a su rival.

En las últimas horas la precandidata se cruzó con Axel Kicillof y Eduardo De Pedro, quienes la acusaron de promover la violencia política. “El único lugar donde debería estar Cristina es presa”, replicó. A su vez, acusó a Massa de “intentar ocultar datos” oficiales por la campaña. “Desde que Massa asumió, los argentinos sufren cada vez más la inflación”, sostuvo.