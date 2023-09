escuchar

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se pronunció en contra de dolarizar la economía, como propone el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, si esa medida implica la eliminación del peso.

“Si la dolarización elimina el peso es inconstitucional”, definió en una entrevista concedida al diario español El País, de España. Y después amplió: “¿Cuál es la moneda de un país? La que emite: puede ser peso o patacón o lo que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional”.

Si bien en una serie de ponencias académicas Rosatti ya había planteado su postura sobre el tema, ahora cobra un mayor relieve dadas las chances de Milei de llegar a la Presidencia y a que el proyecto de dolarización es su propuesta económica estrella.

LA NACION comprobó que en la Corte hay quienes no son tan terminantes como Rosatti y advierten que el máximo tribunal no se pronunció nunca sobre esta materia. Dicen que habría que ver qué pasa si eventualmente llega un caso.

Para Rosatti, el asunto es claro. “Todos los candidatos deberían leer la Constitución. Esto es la letra de la Constitución, no es mi interpretación rebuscada, retorcida. Insisto, puede haber mil implementaciones de economistas sobre el tema. Hay que tener una moneda que se emita en la Argentina. Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla. Se ha planteado un debate así, maniqueo, al estilo argentino, el todo o nada. Dolarización sí, dolarización, no. Hablo de la Constitución, hablo de lo que ya escribí, hablo de los fallos que ya firmé sobre este tema. Yo por dolarización puedo entender, por lo que estoy percibiendo, dos cosas. Una es en sentido estricto la dolarización. Me paso de una moneda a la otra. Yo no puedo defender la moneda de Estados Unidos, está claro eso, porque no tengo los resortes, porque no puedo emitir, porque no puedo regular la base monetaria. Hay cosas que sí se pueden y ya se han hecho. Ligar el valor de una moneda, la propia, a una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas”, argumentó el titular del máximo tribunal de Justicia del país.

Javier Milei muestra un billete de cien dólares con su rostro durante una caravana libertaria por La Plata Natacha Pisarenko / AP

Y agregó: “Por ejemplo. Entonces, Argentina dice “uno a uno el peso con el dólar” no es que Estados Unidos diga “un dólar vale un peso argentino”. Entonces me parece que cuando se habla de esto, y esto con todo el respeto hacia la política y hacia los economistas, pero esto es la Constitución y la Constitución nos rige a todos, al economista, al político, al juez. Cuando uno dice dolarización me parece que habría que ser un poco más preciso y decir “¿qué querés decir con esto?”.

Milei logró imponer la dolarización en la agenda pública. Desde el resultado de las PASO la convirtió en un eje central de la discusión sobre cómo romper la espiral de la inflación. Tenía su propio plan cuando empezó a hablar del tema en la campaña de 2021 pero, hace unos meses, el economista Emilio Ocampo se le acercó y le llevó una propuesta distinta, que el candidato libertario decidió finalmente adoptar. Sin embargo, aún persisten dudas y las principales críticas provienen de cuatro frentes que los mismos técnicos admiten que son los desafíos más urgentes a resolver en caso de ganar las elecciones: las reservas, la estructura de precios relativos de la economía, las trabas políticas y la implementación práctica.

“Frente a una híper, no les quedaría otra que apoyar porque no hay otra solución”, argumentó Ocampo en agosto en una entrevista con LA NACION tras ser consultado sobre las trabas políticas a la iniciativa de dolarizar la economía.

