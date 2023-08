escuchar

Emilio Ocampo, el padre del plan de dolarizar la economía, anunció hoy que se suma al equipo económico de Javier Milei, luego de que el candidato presidencial liberal diera el batacazo el domingo pasado en las PASO. Ocampo publicó un libro con Nicolás Cachanosky titulado Dolarización: una solución para la Argentina (Editorial Claridad).

“Me llamó @JMilei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo. VLLC! (sic)”, dijo el profesor de Historia Económica y Finanzas en la Universidad del CEMA y miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.

Javier Milei contó que su espacio, La Libertad de Avanza, diseñó una propuesta para dolarizar la economía en un proceso que podría durar dos años y medio. Sin embargo, indicó que, cuando conoció la propuesta de Emilio Ocampo, entendió que se podía hacer antes. “Voy a buscar la que sea más irrompible con el menor tiempo posible”, dijo en una conferencia con referentes de energía.

En esa disertación, Milei mencionó que la dolarización en Ecuador tardó nueve meses y en El Salvador, dos años. “Una cosa brillante que hizo Emilio Ocampo es proponer una suerte de referéndum sobre la moneda. Entonces, que se vaya dando la sustitución, como se hizo en El Salvador, y cuando dos tercios se convirtió [al dólar], se termina de dolarizar de hecho”, agregó.

Ocampo, por su parte, dice que el país tiene una “dolarización de facto”. “Lo que falta es que la gente gane su sueldo en dólares. Que lo haga el repartidor de Rappi, el obrero de la construcción y que también se pueda ahorrar en esa moneda. Todos los que tienen altos ingresos en la Argentina ya se han dolarizado. Los que no pueden hacerlo son los más pobres, porque no llegan a fin de mes”, dijo en una entrevista.

Ocampo cree que las empresas “se tienen que endeudar en dólares para invertir”, dado que “no hay deuda a largo plazo en pesos” y dice, además, que el Gobierno “tiene la mitad de su deuda en dólares”. “ La dolarización es el reconocimiento de algo que ya está ocurriendo y que refleja la incapacidad del sistema político ”, dijo.

El economista recordó que la Constitución establece en el inciso 19 del artículo 75 que el Congreso debe “debe hacer todo lo conducente a preservar el valor de la moneda”. “En realidad ha sido cómplice de políticas inflacionarias que han llevado a la devaluación”, dice.

A su vez, Ocampo sostuvo que gran parte de los países de Sudamérica atravesaron procesos de hiperinflación en los años ´70 y ‘80. “Tuvieron las mismas experiencias traumáticas que padecimos nosotros, pero aprendieron. Nosotros, no. Y la gente está harta. Hablamos del dólar porque han destruido la moneda”, dijo.

Ocampo rechazó el análisis de que deba dividirse la base monetaria por el nivel de reservar para determinar el nuevo tipo de cambio en una economía dolarizada. “Todos los pesos que hay en circulación solamente tienen las reservas para pagarse. Si ese cálculo fuera correcto, el dólar blue tendría que estar a $2000″, dijo.

Y amplió: “Está mal planteado porque la dolarización no tiene sentido a menos que sea un dólar de mercado. Es el tipo de cambio el que equilibra toda la oferta de dólares de la economía con toda la demanda de dólares. Esa oferta de dólares está segmentada en múltiples tipos de cambio”.

Así, Ocampo recalcó que “se debe dolarizar al tipo de cambio de mercado”, que hoy se desconoce. En esa línea, sostuvo que el dólar blue no llegó a $2000 porque la sociedad entiende que “la economía argentina tiene capacidad de tener reservas”. Consignó el promedio de reservas netas que tuvo la Argentina en los últimos diez años fue de 20.000 millones de dólares”.

“En diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri, casi no teníamos reservas. Doce meses después, teníamos 15.000 millones de más”, indicó. El problema, dijo, es que la economía viene en los últimos cuatros “con una estructura de precios relativos que hace imposible que crezca de manera sostenida”.

No obstante, el economista sostuvo que en la actualidad no se puede llevar adelante el procedimiento bajo este gobierno. “Hoy no se puede dolarizar. No le estoy proponiendo a Massa que dolarice”, indicó.

Ocampo sostuvo que un empleado con un sueldo de $100.000 y un dólar a $500, pasaría a ganar US$200. “Si el tipo de cambio es $500, ese sería el resultado”, dijo. Y agregó. “No tiene sentido plantear una dolarización que no sea a otro tipo de cambio que el de mercado”.

En ese sentido, señaló que la masa de pesos circulante representa más o menos US$ 10.000 millones. “No es una cifra importante para la economía argentina”, dijo. No obstante, dijo que no se debe desembolsar de un día para otro para pagar todos los pesos.

“Le tenés que dar tiempo a la gente para que los canjee, si es que se opta por eliminar por completo el peso. O como El Salvador, que reconoció al dólar como moneda de curso legal a la par de sus pesos”, señaló.

Ocampo recalcó que no se necesita esos US$ 10.000 millones desde el día 1. “Eso es una falsedad”, afirmó. Añadió que se debe implementar un proceso. Y sostuvo que en dos años se puede bajar la inflación en dos años, como ocurrió en la convertibilidad durante los años ‘90.

Sin embargo, habló de pasos previos. “No se puede dolarizar el 11 de diciembre porque no se puede encorsetar a la economía en una estructura de precios relativos que no lleva a que el funcionamiento sea de manera óptima. Ese problema es mucho más serio que los 10.000 millones de dólares”.

El economista recalcó que la primera parte del plan implica que el país tenga “una estructura de precios lógica” que incluye eliminar controles cambiarios, de precios y también resolver el atraso en las tarifas energéticas.

“Paremos el verso de que la dolarización nos va a empobrecer. En todo caso nos va a enriquecer”, agregó.

En una nota que publicó Ocampo en LA NACION en mayo pasado, dijo que la dolarización es la alternativa que ofrece “mejores chances de éxito” para el país, pese a que ninguna otra nación del mundo de su tamaño o PBI per cápita decidió este proceso.

“Nuestra larga adicción al populismo nos lega un menú de alternativas subóptimas para estabilizar los precios y crecer de manera duradera. El riesgo de fracaso es alto para cualquier alternativa, pero la dolarización es la que ofrece mejores chances de éxito. Ningún obstáculo insalvable impide su implementación, cuyos detalles habrá que adaptar a las circunstancias en las que se encuentre la economía argentina”, indicó en ese artículo, a la vez que aseguró que esta decisión beneficiaría a los argentinos de menores ingresos que no pueden protegerse de las “devaluaciones competitivas”.

Convencido de que con el dólar podrían ahorrar, Ocampo entiende que lograr una “estabilidad duradera” a través de este programa promovería un fuerte aumento de la inversión y de la productividad, lo que derivaría en una suba de los salarios.

