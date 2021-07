Horacio Verbitsky recibió la segunda dosis de la Sputnik V, cinco meses después del escándalo

A casi cinco meses de haber recibido su primera dosis de la Sputnik V y de haber desencadenado el escándalo del vacunatorio VIP que provocó la renuncia del exministro de Salud Ginés González García, el periodista Horacio Verbitsky comunicó que completó su esquema de vacunación.

Si bien fue al ministerio de Salud de la Nación para recibir la primera dosis en febrero cuando aún no formaba parte del grupo a vacunar, en esta oportunidad debió ir al Centro Cultural Islámico Rey Fahd.

“Ayer a la tarde recibí la segunda dosis de la vacuna Sputnik. La persona del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que me llamó por teléfono para darme el turno me dio a elegir dónde quería vacunarme. Me dio varias opciones y una era la Sociedad Rural de Palermo y otra era el Centro Islámico”, dijo Verbitsky, quien se aseguró de estar recibiendo el segundo componente de la inyección.

Además, se mostró muy conforme con la organización del operativo y no dudó en halagar el trabajo de la jurisdicción gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. “La verdad es que nunca vi un grado de eficiencia similar, terminé impresionado. Me dieron turno para las 16.45 y a las 16.40 ya estaba vacunado”, reconoció el periodista en su programa en Radio Del Plata.

Vacunatorio VIP

Luego de llamar al entonces ministro de Salud, Ginés González García, y “viejo amigo” suyo, Verbitsky recibió su primera dosis en la propia sede de la cartera sanitaria.

El periodista había explicado, en su columna radial, que decidió vacunarse luego de que nueve integrantes de su familia contrajeran coronavirus y uno de ellos falleciera. “Decidí vacunarme. Me puse a averiguar en dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro”, reconoció.

Y agregó: “Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera allí a darme la vacuna”.

LA NACION