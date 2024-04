¿Hubo dos tercios? Manos tímidas, silencios y números que no cierran detrás del aumento de las dietas en el Senado

Escuchar

Gestos confusos, manos semi ocultas y algunas tardías aparecieron en la aprobación al aumento de dietas de los senadores. La votación a mano alzada –cuestionada en estas épocas de democracia y de avances en la tecnología que permiten el voto digital– permite disimular la voluntad de los legisladores, razón por la cual el reglamento de la cámara, como criterio general, indica la votación nominal. Las imágenes del momento en el que resulta positiva la moción y la falta de listado sobre el sentido de los votos despierta dudas sobre si se alcanzaron los dos tercios de los senadores totales para habilitar el tratamiento.

La repetición de la toma aérea muestra al senador Juan Carlos Romero someter a consideración la resolución de incremento de los salarios. Acto siguiente, Victoria Villarruel anuncia que corresponde habilitarlo sobre tablas, a mano alzada, requiriéndose dos tercios de los votos. Los dos tercios no aparecen en el video y la vicepresidente apenas levanta la mirada. Como se contabilizan los senadores presentes, se necesitaban 37 manos levantadas, dos terceras partes de los 55 presentes . La foto muestra unas 19, aunque no se ven algunos legisladores que incluso teniendo sus brazos arriba, surgen dudas de que hubiesen llegado a los 37. Son seis segundos los que Villarruel tarda en terminar de explicar la modalidad de votación y en dar por aprobado el tratamiento. ¿Esa falta de manos arroja dudas sobre la validez de los actos posteriores? Los usos y costumbres que toman como propios los legisladores, que dieron su opinión bajo reserva a LA NACION, indican que no, pero si la votación hubiese sido nominal la resolución no habría avanzado con los números dados.

Fue tan abrumador el desinterés por realizar una contaduría fina que aparentan ser más los senadores que votan por el aumento de las dietas que los que dan el sí para habilitar la votación, cuando para el primero se requiere una mayoría absoluta únicamente y para el segundo, los dos tercios de los votos. Entre que se anuncia el inicio de la votación y que se la da por aprobada, pasan menos de cuatro segundos.

Hay senadores que levantan la mano después de se que dio por bueno el aumento salarial. Un caso fue el de Flavio Sergio Flama, representante de la UCR por Catamarca, cuya mano aparece alejada de su cuerpo y de manera tímida, posteriormente a que observa con atención quiénes de sus colegas dieron el sí y a que Villarruel exclame “aprobado”. El caso de mayor resonancia fue el de Martín Lousteau, quien no detuvo una conversación con Guadalupe Tagliaferri para votar afirmativamente, con una mano que apenas se puede ver desde la banca de la presidencia del Senado y para las cámaras.

Ninguno de los senadores de La Libertad Avanza, ni de Pro, ni de aquellos bloques que luego se expresaron por la negativa, solicitó que la votación sea nominal y, por lo tanto, que queden registrados los nombres . Todos, excepto Villarruel, podrían pedirlo. Sin embargo, hay un detalle relevante: tampoco nadie pidió específicamente que se haga a mano alzada. Por cómo se dio la secuencia, parece haber sido decidido por la misma Villarruel que, sin propuesta de uno de los ediles, elige ese formato. La mano alzada está contemplada en el reglamento como posibilidad para proyectos de decreto, resolución, comunicación o declaración, pero no es obligatoria. Lo que convalida esa forma es el silencio generalizado.

La continuidad del silencio, en los usos y costumbres del Senado, es justamente el motivo por el que por lo menos cinco legisladores de la cámara con los que conversó LA NACION dicen que el acto tiene validez plena , pese a que podría haberse frenado la votación al notar que no había suficientes votos para tratar sobre tablas la cuestión.

Se abrió una discusión sobre cómo expresar la negativa entre veteranos del Poder Legislativo. Fuentes cercanas a la exdiputada Graciela Caamaño aseguran que todos los senadores votaron de manera positiva porque no hubo rechazos explícitos utilizando la voz. Así se lo hizo saber Camaño al presidente Javier Milei, cuando en un tuit felicitó a los senadores de La Libertad Avanza por no acompañar la votación. “Presidente, Ud fue diputado; recordará q cuando se vota a mano alzada, quien no está de acuerdo debe expresarlo a viva voz y quien se abstiene [debe] pedir autorización al cuerpo antes de la votación. Hoy todos los senadores presentes votaron afirmativamente el aumento de dieta. Solo la VERDAD nos hará libres ”, le escribió Camaño a Milei.

El Reglamento del Senado, en su artículo 205, no hace mención en absoluto a que la negativa deba vociferarse, sino que el no levantar la mano es señal de rechazo. Lo que podría haber ocurrido es que cualquiera de los presentes se oponga.

LA NACION hizo un entrecruzamiento entre los presentes y sus votos a partir de los videos disponibles y constató que todo el bloque de Unidad Ciudadana y del Frente Nacional y Popular (la mayor parte del kirchnerismo y peronismo) votó afirmativamente. Todo Pro y La Libertad Avanza, por otra parte, no levantó la mano, aunque Bruno Olivera Lucero, el libertario de San Juan, firmó la resolución que se votó previo a su tratamiento y se arrepintió luego de que otro senador lo regañara. Habría asegurado a otros legisladores que lo acompañaría una parte del bloque de LLA, pero cambió el rumbo antes de la sesión.

De la Unión Cívica Radical votaron a favor: Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Flavio Fama (Catamarca), Daniel Kroneberger (La Pampa), Martín Lousteau (CABA), Mercedes Valenzuela (Corrientes) y Eduardo Vischi (Corrientes). Varios de ellos, como Alejandra Vigo de Córdoba y Víctor Zimmermann de Chaco se levantaron, y otros votaron en contra.