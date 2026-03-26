Hugo Alconada Mon: qué es “lo peor que le puede pasar a un periodista” y el crimen atroz que despertó su vocación

El ciclo LA NACION +cerca estrenó un nuevo videopodcast con una charla imperdible sobre periodismo de investigación. En diálogo con Camila Dolabjian, Hugo Alconada Mon repasó el detrás de escena de su profesión, explicó qué es “lo peor que le puede pasar a un periodista” y reveló cuál fue el hecho que despertó su vocación cuando era niño, entre otros temas de actualidad.

Las frases más destacadas de Alconada Mon

“Lo que vemos es un período en el cual el Gobierno quedó a la defensiva, ha perdido el control del relato o, si querés, de la agenda pública”.

“El Gobierno, o tiene respuestas insuficientes, como en el caso de [Manuel] Adorni, u opta por el silencio, como en el caso de $LIBRA“.

“El teléfono de Mauricio Novelli es un iPhone, que allí hay un primer dato raro: Mauricio Novelli además entregó la clave, pero es parcial lo que tiene, porque eliminó todos los mensajes de WhatsApp que tenía con Javier Milei, con Karina Milei y con Hayden Davis. ¿Cómo es posible?”.

[Según una de las hipótesis, Novelli entregó el teléfono porque pensó:] ”Sé que he eliminado materiales, pero como yo te quiero arrastrar conmigo, entrego mi celular y dejo indicios ahí de nuestra interacción para que vos no te puedas despegar de mí. Si yo caigo, te llevo conmigo”.

Alconada Mon: "El Gobierno ha perdido el control del relato" Fabian Marelli

“El material es inmenso. Estás hablando de más de 110.000 archivos, entre audio, fotos, videos, chats (..) Hay un archivo, un PDF, que tiene más de 10,500 páginas”.

“La defensa de Novelli no podemos descartar que en algún momento plantee que se violó la cadena de custodia (…) Esto parecería ser inconsistente”.

“[A Javier Milei] se lo está investigando por negociaciones incompatibles con la función pública. Eventualmente, si ha sido partícipe en una estafa o en un desfalco”.

“El propio Presidente dijo: ‘Esto es para impulsar a empresas de la economía real’, pero cuando fueron a defenderse y a despegarse lo plantearon como una ‘timba’”.

Alconada Mon: "El material es inmenso. Estás hablando de más de 110.000 archivos, entre audio, fotos, videos y chats" Fabian Marelli

“En períodos de bonanza económica, el interés de la sociedad por la lucha contra la corrupción tiende a disminuir, y en períodos de recesión o contracción económica, tiende a subir”.

“Se van repitiendo los nombres de lo que llamamos los facilitadores profesionales: los abogados, los contadores, los financistas que van trabajando para uno u otro gobierno y son los que les abren la puerta para ir por la banquina a determinados funcionarios”.

“Yo creo que el poder lo que hace es te agiganta, es como una lupa y acrecienta lo bueno y lo malo que ya tenías antes”.

Alconada Mon: “Yo creo que el poder te agiganta, es como una lupa" Fabian Marelli

“[Que descubran quién filtró una información] es un drama. Es lo peor que le podría pasar a un periodista. Hay algo que un periodista no puede jamás entregar: la identidad de una fuente. El día que vos entregás una fuente, se terminó el oficio para vos”.

“Una de las preguntas que no te enseñan en la facultad de periodismo es: ¿quién más sabe sobre esto? (...) Hay mucho material que no hemos podido publicar jamás porque expondrías a esas fuentes“.

“Cuando era muy chico, ocurrió un crimen atroz en mi ciudad y yo empecé a leer el diario para ver si salía a la luz quién era el asesino (...) Me fui enganchando y para cuando tenía 16 años ya sabía que quería hacer esto”.