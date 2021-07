Hugo Moyano, con serios problemas para leer en una asamblea subida de tono en Independiente

Durante una asamblea especial en Independiente para tratar el presupuesto anual, Hugo Moyano, presidente del club, tuvo algunos problemas para leer el documento de la sesión al punto de que terminó cediéndoselo a un dirigente que tampoco pudo llevar adelante, con normalidad, la lectura del texto. Al finalizar la reunión, el dirigente camionero se despachó contra la oposición, a la que calificó cómo “imbéciles”, “marmotas” y “estúpidos”.

La palabra “epidemiológica” quedará guardada en la memoria de Moyano y de uno de sus dirigentes por largo tiempo. No fue fácil para ellos leerla en la sesión de socios de ayer. En realidad, el presidente de Independiente tuvo varios problemas para la lectura. Hacía gestos de incomprensión a medida que recorría el texto con la mirada, se trababa con algunas palabras. “Se me, se me pone... ¿Por qué no le das lectura vos?”, le dijo en un momento, visiblemente molesto, a un compañero de la Agrupación Independiente que compartía la mesa a su izquierda.

Hugo Moyano: con problemas para leer en una asamblea subida de tono en el club Independiente

Luego, y frente a unos 30 socios sentados con distancia social, el gremialista empezó a atacar a quienes lo critican desde otros sectores del club. “Hay que tener agallas para conducir a una institución como un club”, decía Moyano, eufórico, y prosiguió: “Estos imbéciles que putean y rajan a la mierda si tuvieran agallas vendrían aquí y lo plantearían”.

“Parece que están surgiendo todas esas marmotas que no sirven para espiar porque los mandas a seguir a uno y siguen de largo. Estos estúpidos empezaron a aparecer ahora, pero a nosotros no nos asustan porque estamos acostumbrados”, insultó enojado el presidente de Independiente y sus dichos fueron aplaudidos por la audiencia. A fines de este año, Independiente tendrá elecciones.

Hugo Moyano comenzó en enero su séptimo año y medio al frente de Independiente. El 6 de julio de 2014, a pocos días del ascenso del equipo a Primera División, ganó las elecciones para tomar el mando de la institución de Avellaneda por primera vez y lo hizo con el 69,44 % de los votos de los socios. El 17 de diciembre de 2017, y con la obtención reciente de la Copa Sudamericana con Ariel Holan como entrenador, obtuvo la reelección con el 89% de los sufragios.

LA NACION