El Senado debate la agenda de Milei, pero el conflicto por el caso Michelli sigue abierto

El oficialismo buscará avanzar hoy en el Senado con una parte de su agenda legislativa y dejar atrás una semana de turbulencia política marcada por la decisión de Javier Milei de vetar la designación de una aspirante a jueza por su vínculo familiar con un periodista que lo investigó. La sesión comenzó con la presencia de casi todo el arco político y presidida por Bartolomé Abdala ante la ausencia de Victoria Villarruel.

El temario contempla medio centenar de acuerdos judiciales, el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago de US$171 millones a dos fondos buitres tenedores de bonos de deuda argentina.

No se debatirá, en cambio, el tratamiento del caso de María Verónica Michelli, la candidata a jueza de un tribunal oral de La Plata vetada por Milei por ser la cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, que investigó el caso $LIBRA.

Tras la decisión de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, de tomar distancia de la postura presidencial y anticipar que no acompañará el pedido de retiro del pliego, el Gobierno optó por postergar esa discusión para la próxima semana.

Bartolomé Abdala Fabieán Marelli

Aun así, la controversia podría volver a colarse en el recinto. Aunque este miércoles solo se dará ingreso formal a la solicitud enviada por el Presidente para retirar la nominación, varios senadores ya anticipan que el tema seguirá generando tensión política.

La candidatura de Michelli había obtenido el respaldo de nueve de los 17 integrantes de la Comisión de Acuerdos, una mayoría conformada por legisladores de bloques habitualmente cercanos a La Libertad Avanza. Muchos de ellos rechazan ahora la posibilidad de revertir una decisión que ya habían convalidado con su firma.

Por eso, en el Senado no descartan avanzar la próxima semana directamente con el tratamiento del pliego, sin necesidad de discutir previamente el pedido de retiro impulsado por el Ejecutivo. Si la candidata lograra reunir los votos necesarios para obtener el acuerdo de la Cámara alta, la definición volvería a quedar en manos de Milei, que debería decidir si firma o no el decreto que complete su designación.

El temario

Además de una serie de pliegos judiciales, en la sesión se discutirá la ratificación del acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor, que litigaron contra la Argentina. Contempla un pago total de US$171 millones, con una quita superior al 30% sobre la deuda reclamada. A cambio, el país evitaría medidas de embargo sobre activos públicos -como acciones de YPF- y pondría fin a los procesos de búsqueda de bienes (“Discovery”) para cobrar esas deudas.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, en tanto, es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, e introduce una serie de modificaciones en la legislación vigente sobre manejo del fuego, alquileres y venta de tierras a extranjeros.

Además de estas iniciativas, se incluyeron dos proyectos de ley más. Uno dispone la creación de una nueva sala, de tres jueces, en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. El segundo, establece la reestructuración de la Cámara Federal de Apelaciones de San Miguel de Tucumán, ordenando a sus cinco integrantes en dos salas de dos jueces con un presidente que participa en los acuerdos en casos de empate.