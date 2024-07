Hugo Moyano reapareció con críticas a Milei y comparó la gestión con la década del 90

Escuchar

A los 80 años, Hugo Moyano dosifica sus apariciones públicas y hasta el momento se había cuidado de no caerle con críticas a la gestión de Javier Milei. Anoche, después de meses de silencio, reapareció en un acto sindical en el que cuestionó el rumbo del Gobierno y lo comparó con el neoliberalismo que dominó el país durante la década del 90.

“Estamos en un país que va derecho a los que históricamente se quieren hacer los dueños de todo el territorio argentino, la producción y el trabajo. Cuando veo a este señor [por Milei] como veíamos al otro señor de los 90 [por Carlos Menem] y lo aplauden, el general [por Perón] nos decía: ´Cuando te aplauden los de afuera, te odian los de adentro´. Tenemos que seguir luchando”, dijo Moyano en un encuentro en la sede de la CTA Autónoma (CTA-A), donde se recordó la “marcha federal”, la primera gran demostración de resistencia que hubo en la Plaza de Mayo contra Carlos Menem, en 1994. Su participación fue breve. Recibió un regalo por parte de Ricardo Peidro, número dos de la CTA-A, y dijo apenas unas palabras.

El jefe camionero había evitado hasta ayer cuestionar al Gobierno. De hecho, participó personalmente de la única reunión oficial entre los funcionarios de Milei y la CGT solo para destrabar la paritaria de su gremio. Diferente fue la postura que adoptó su hijo Pablo, su número dos en Camioneros e integrante del triunvirato de mando de la central obrera, quien desde el primer minuto se opuso a la gestión libertaria y decidió no participar de los canales de diálogo que se abrieron con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ni con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Hugo Moyano, Víctor de Gennaro, Roberto Baradel y Hugo Godoy en un acto en la CGT para recordar la "marcha federal" contra el menemismo

El acto en la sede de la CTA reunió a Moyano con otros dirigentes sindicales que se opusieron a Menem durante los 90, como lo fue Víctor de Gennaro. Rompió el hielo Hugo Godoy, el anfitrión, que dio un discurso luego de un video en el que se recordó la protesta que abrió de inmediato una serie de reclamos en cadena contra el menemismo.

“Esta noche celebramos en nuestra CTA los 30 años de la Marcha Federal, aquel hito de lucha del movimiento popular, de los trabajadores y trabajadoras, de artistas, de nuestras Madres de Plaza de Mayo; en esa historia nos miramos y nos proyectamos”, abrió Godoy, y añadió: “En estos tiempos en que vivimos horas nefastas, de entrega y sumisión, éste es un merecido reconocimiento a todos y todas quienes protagonizaron aquella epopeya, pero también es la reafirmación de la unidad del campo popular, porque pudimos enfrentar a la dictadura, enfrentamos la traición, y ahora también lo vamos a poder hacer con este gobierno”.

De Gennaro, uno de los fundadores de la CTA como contracara de lo que representaba la CGT, recibió un homenaje especial por parte de Godoy. “La marcha federal fue un momento de mucho aprendizaje, fue impresionante. El verdadero poder fue del pueblo, ese día había entendido dónde estaba el poder, el poder está en la clase, en los que hacen. Fuimos a buscar a nuestros compatriotas, tratamos de entenderlos, porque ahí está el poder, la razón no te da poder, lo que te da poder es la organización popular. A partir de ese día no tuve dudas de que tarde o temprano venceremos. Ese día fue el principio del 2001. Hay que ser que revolucionario, no hay atajos, esto es lo que nos dejó toda la lucha desde antes de 1810″.

