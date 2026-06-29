Hugo Passalacqua rompe su alianza con Carlos Rovira y abre una crisis política inédita en Misiones

POSADAS.– En un hecho inédito e impensado hasta hace poco, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, rompió su alianza política con Carlos Rovira, el jefe del hegemónico Frente Renovador de la Concordia, que controla la provincia hace más de 20 años.

“Hugo Passalacqua no forma parte de Encuentro Misionero”, afirmó el jefe de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori. “Formábamos parte de un partido, la Renovación, que se extinguió, ya no existe más”, dijo Sartori, uno de los principales operadores políticos de Passalacqua, y de gran ascendencia entre los 78 intendentes de Misiones, claves para sostener la hegemonía del oficialismo en estas últimas dos décadas.

Sartori también afirmó que al gobernador lo acompañan en esta ruptura “una inmensa mayoría de funcionarios, dirigentes y militantes de la provincia”.

Santilli con Passalacqua, uno de los gobernadores a los que la Casa Rosada considera como un aliado

Con estas palabras, avaladas por Passalacqua (quien optó por ahora por el silencio), se selló una ruptura histórica en la política de Misiones, acostumbrada durante casi 25 años a la figura hegemónica de Carlos Rovira, de 70 años, y a su manejo unipersonal del poder.

No habría sido motivo de la ruptura el alineamiento de ambos dirigentes con la Casa Rosada. Tanto Passalacqua como Rovira conservan diálogo y buen vínculo con la gestión de Javier Milei. Pero es Rovira, a fin de cuentas, quien ejerce de líder de cuatro de los siete diputados nacionales que representan a Misiones en el Congreso Nacional y que suelen auxiliar al oficialismo.

Passalacqua, de 68 años, admite que fue el único misionero en ser dos veces no consecutivas gobernador de Misiones, exclusivamente gracias al dedo de Rovira (2015-2019, el primer mandato).

Pero desde que arrancó su segunda gestión, en diciembre de 2023, su relación estuvo marcada por la frialdad y las diferencias cada vez más irreconciliables, señalaron referentes de ambos lados consultados por LA NACIÓN.

Según funcionarios de confianza de ambas figuras, hace más de un año que no se hablan.

También es cierto que desde que asumió Javier Milei, Rovira parece cada vez más dispuesto a pasar a un segundo plano y avanzar en un experimento que genera grandes resistencias: desplazar a los veteranos y ubicar en cargos clave a figuras jóvenes que le permitan a su hijo, Ramiro Rovira, de 30 años, hacerse con los hilos del poder. El gran referente de esta movida llamada “NEO” es el vicegobernador, Lucas Romero Spinelli.

En diciembre de 2023, Rovira dejó el cargo de presidente de la Legislatura, desde donde ejerció su influencia sobre los tres poderes del Estado, y prácticamente canceló todas sus apariciones públicas. También dio claras muestras de no desear más ser el centro permanente de atención de una dirigencia acostumbrada durante años a rendirle pleitesía y actuar con ostentosa obsecuencia.

Para la mayoría de los dirigentes, en los últimos años Rovira pasa casi la mitad de su tiempo fuera del país, con París como una de sus ciudades predilectas, donde vive su hija Miranda de 25 años. Miranda tiene allí una lujosa tienda ubicada en la exclusiva calle 92 Rue de Fabourg, cuyas imágenes fueron divulgadas por varios medios hace poco y generaron gran polémica.

Hace 40 días, Passalacqua juntó a casi todos los intendentes en Ruiz de Montoya y firmaron un documento político respaldando su liderazgo, y en abierto desafío al poder de Rovira.

Diferencias

En ese contexto, las diferencias entre Rovira y Passalacqua, que se mantenían en el bajo perfil, empezaron a aflorar públicamente desde hace dos meses, cuando Rovira intentó relanzar, una vez más, a la Renovación.

Es la estrategia con la que Rovira busca, cada cierto tiempo, generar expectativas nuevas y hacer una “limpieza” de dirigentes viejos que lo acompañaron, pero que ya no le sirven ni le suman políticamente. A uno de los que Rovira quiere pasar a retiro es a Passalacqua, quien está habilitado para renovar su mandato en 2027, tiene una imagen en ascenso y dio claras muestras de querer aspirar a otro período.

Rovira lanzó hace 60 días “Encuentro Misionero”, el nombre de su nuevo sello, y excluyó de ese armado a Passalacqua, a quien criticó públicamente y desautorizó en algunas decisiones que había tomado, como la disolución de una empresa estatal que producía cannabis medicinal para el sistema de salud pública (MisioPharma) y generaba pérdidas.

Desde entonces, Passalacqua empezó a diseñar su propio armado. El 19 de mayo pasado, reunió a 67 intendentes (de los 78) en la localidad de Ruiz de Montoya, y firmaron un documento respaldando su liderazgo, por encima de la jefatura política de Rovira.

Rovira en una de sus "Previas", como se le llama a las reuniones partidarias realizadas en la Legislatura cada jueves. A su derecha, Lucas Romero Spinelli, el joven vicegobernador a través del cual Rovira aspira a traspasarle el gerenciamiento del poder en las sombras a su hijo, Ramiro Rovira, de 30 años.

Tras el desafío, Rovira envió señales de querer pactar una tregua y alcanzar un acuerdo, cancelando dos veces las reuniones de “Encuentro Misionero”, que se hacen en la Legislatura todos los jueves antes de la sesión ordinaria.

Pero con las declaraciones de Sartori del viernes pasado da la sensación de que la ruptura es irreversible. “Hay un grupo que formó otro espacio, abandonó ese proyecto, llevándose, entre otras cosas, fichas de afiliación, es decir, usando nuestros nombres sin autorización. Es por ello que vamos a renunciar oficialmente, primero porque la Renovación desapareció, y segundo, porque nadie nos pidió permiso para que estemos ahí: se están violentando derechos y no lo podemos permitir”, dijo Sartori, hombre clave de Passalaqua.

¿El fin de una era?

En los últimos días se sucedieron señales y hechos que hablan del fin de una era en Misiones, marcada por el fuerte personalismo.

En algunos locales partidarios borraron carteles con la leyenda “Rovira Conductor”, medios de comunicación ultraoficialistas, hoy critican abiertamente a Rovira. Y varios ministros y funcionarios, que suelen asistir a la sesión en la Legislatura todos los jueves, comenzaron a vaciar los encuentros.

El viernes pasado, con el decreto 1129 publicado en el Boletín Oficial, Passalacqua ordenó la reestructuración de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), en una jugada que busca sacarle el control a Rovira de esta repartición, una de las más importantes del Estado. Misiones recauda por Ingresos Brutos, más que Corrientes, Chaco y Formosa, juntas.

Además, en las próximas semanas, Passalacqua anunció que eliminará ministerios. Las carteras que más suenan para desaparecer son las de figuras vinculadas al rovirismo. Una pelea política hasta ahora inédita en la política misionera.