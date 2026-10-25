IDEA llamó a un debate “sin agravios” tras los ataques de Milei a LA NACION

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se pronunció en defensa de la libertad de prensa y reclamó un debate público sin agravios ni descalificaciones, después de los ataques del presidente Javier Milei contra LA NACION. A través de un comunicado, la organización puso el foco en la “responsabilidad de quienes fueron elegidos para gobernar”.

Bajo la consigna de “promover un debate público basado en el respeto y la responsabilidad”, el instituto expresó: “La libertad de prensa y el respeto por las ideas, aun cuando existan diferencias, son pilares fundamentales de la convivencia democrática. Desde IDEA consideramos que el debate público debe desarrollarse en un marco de pluralidad de opiniones, diálogo y respeto, sin agravios ni descalificaciones”.

Luego, la entidad marcó el deber de los funcionarios frente a las diferencias en la discusión pública. “Quienes fueron elegidos para gobernar deben actuar con responsabilidad y contribuir a un debate público respetuoso. Los agravios a periodistas en el ejercicio de su función contradicen ese deber”, sostuvo.

Los ataques de Milei a periodistas por la cobertura del caso $LIBRA generaron rechazos de entidades y dirigentes políticos Teresa Suarez - AP

También vinculó ese planteo con la situación del país: “En un contexto en el que la ciudadanía realiza un esfuerzo colectivo para alcanzar la estabilidad y el desarrollo del país, desde IDEA insistimos en la necesidad de promover y respetar la libertad de prensa y de expresión, y de sostener un debate público basado en el respeto, la tolerancia y la responsabilidad”.

El pronunciamiento se conoció después de que Milei cuestionara este viernes la cobertura periodística del caso $LIBRA, tras el sobreseimiento del Presidente en la investigación. Durante su discurso en la cena de la Fundación Faro, el mandatario acusó a LA NACION de utilizar la causa para “extorsionar al Gobierno y evadir impuestos”.

Los ataques de Milei contra LA NACION motivaron un llamado de IDEA a respetar la libertad de prensa Anibal Greco

En ese tramo de su exposición, nombró a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, quienes cubrieron el caso, y los calificó de “ensobrados y corruptos”. Poco después, afirmó: “Se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

Las declaraciones provocaron rechazos de entidades periodísticas y dirigentes de distintos espacios políticos, incluidos sectores aliados del oficialismo. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) rechazó la reacción del Presidente ante el sobreseimiento en la causa $LIBRA y advirtió sobre una escalada de los agravios contra la prensa. “La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio”, indicó.

Por su parte, la Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado en el que cuestionó los reiterados insultos de Milei a periodistas y señaló que se realizaron amenazas de muerte. La institución alertó sobre las consecuencias de la violencia institucional para la democracia. El repudio también alcanzó a referentes del peronismo, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Pro, que expresaron su solidaridad con los periodistas señalados por el mandatario.