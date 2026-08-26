Ignacio Torres ratificó que no acatará el fallo que obliga a darle carne roja a los presos: “Es una locura”

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, redobló sus cuestionamientos al fallo judicial que ordenó al Poder Ejecutivo provincial comprar carne roja para reforzar la alimentación de los presos alojados en establecimientos penitenciarios de Trelew. El mandatario calificó la medida como “una locura”, ratificó que no la acatará y lanzó duras críticas contra los jueces de la provincia durante una entrevista realizada en El Diario de Leuco (LN+).

“Nos quieren obligar a que, por un capricho de un puñado de delincuentes que hicieron un piquete en una alcaidía provincial, tengamos que darles asado una vez por semana. Es una locura”, expresó.

Torres aseguró que hay otras prioridades en las cuales gastar el dinero de los contribuyentes Nicolás Suárez - LA NACION

La resolución que originó la controversia, como informó LA NACION, fue dictada la semana pasada por el juez Marcelo Nieto Di Biase, quien intimó al gobierno provincial a concretar la compra de carne roja en un plazo de 72 horas. La decisión surgió de un habeas corpus colectivo presentado por internos de un pabellón del Instituto Penitenciario Provincial (IPP).

En ese marco, Torres apuntó contra un sector de la Justicia provincial. “En la Justicia tenemos enquistado un montón de jueces que se formaron con una doctrina zaffaronista que justifica al delincuente. Es decir, que el delincuente está preso porque tuvo una infancia difícil y eso derivó en que cometa un asesinato o sea narcotraficante”, afirmó.

El mandatario también cuestionó el criterio de los magistrados y sostuvo que sus decisiones pueden poner en riesgo a la población. En ese sentido, afirmó que “un juez garantista es tan peligroso como el delincuente que está preso” y reclamó que la Justicia recupere la objetividad para proteger a quienes cumplen la ley.

El gobernador ratificó su decisión de no acatar el fallo Maxi Jonas/Télam

El gobernador también negó que la medida responda a una necesidad alimentaria y cuestionó el uso de los recursos públicos que implicaría cumplir con la orden. “Hay muchas otras prioridades para que el esfuerzo de todos los contribuyentes se ejecute mejor que dándoles asado todas las semanas a los presos”, sostuvo.

A continuación, anticipó que su administración analizará otras decisiones judiciales relacionadas con reclamos de personas detenidas. “Vamos a revisar un montón de esos fallos que avalan esos habeas corpus, que hacen un daño enorme”, aseguró Torres.

Para respaldar sus críticas, el mandatario relató otro episodio ocurrido en la provincia. Según contó, la Justicia ordenó que un hombre condenado por asesinato fuera trasladado para realizar terapia de manera presencial porque se sentía incómodo durante las sesiones por videollamada.

Torres sostuvo que un "juez garantista" puede ser tan peligroso como un delincuente Hernan Zenteno - La Nacion

“La primera vez que lo llevamos a la psicóloga de manera presencial se fue por la ventana”, relató. También explicó que finalmente lograron atrapar a ese delincuente. Sin embargo, advirtió: “Es peligroso. Se está poniendo en riesgo a los chubutenses de bien, que son a quienes tenemos que cuidar”.

Torres recordó además que en Chubut se aprobó una ley para quitarles los teléfonos celulares a los presos. Explicó que la norma generó “una lluvia de amparos y habeas corpus”. A pesar de eso, aseguró que la prohibición permitió terminar con lo que describió como “una especie de oficina remota del delito” dentro de los establecimientos penitenciarios provinciales.

En otro tramo de la entrevista, aseguró que Chubut votará en una fecha distinta de los comicios nacionales. También se refirió al estado de las rutas y al potencial económico de la Argentina y de su provincia. En ese contexto, marcó un contrapunto con el gobierno nacional: “Nosotros creemos que la infraestructura también nos hace más competitivos”, afirmó.