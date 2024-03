Escuchar

El presidente Javier Milei fue parodiado el pasado miércoles en el canal español La Sexta, señal de televisión que se caracteriza por emitir principalmente contenido audiovisual humorístico y de entretenimiento. En esta ocasión, el cómico Joaquín Reyes personificó al líder de La Libertad Avanza en el segmento Zanguangos del programa El Intermedio. Allí, Reyes se burló de la “violencia” de Milei, su obsesión por lo estético y la relación que mantiene con sus perros, entre otras cosas.

El sketch comienza con el imitador del Presidente parado desde el balcón de la Casa Rosada, a poco de recibir los atributos presidenciales de manos del exmandatario Alberto Fernández. “Hoy empieza una nueva era en la Argentina. No viene acá a guiar corderos, viene a guiar leones” vocifera frente a quienes celebraban su llegada al Ejecutivo desde la Plaza de Mayo. Inmediatamente después de la arenga, el escenario cambia por completo.

El "Presidente" blande su característica motosierra con amenazas a la izquierda

“Milei” aparece entonces en lo que aparenta ser su camerino personal. Y celebra: “Es que soy un épico. El pueblo argentino me adora”. “Soy como [Diego] Maradona, pero les voy a meter más goles”, dice para luego reír descontroladamente y terminar por introducirse ante los televidentes que no lo conocen: “Hola, zurdos de mierda (sic). Soy Javier Gerardo Milei. Economista, tertuliano, agitador de masas y presidente de la nación argentina, cargo que ostento con mucho orgullo”.

Para Reyes, sus cargos no son lo único que define a Milei. El cómico le añade además el apodo de “mister pelo bonito”. “Recordar: hay que recortar el Estado pero también las puntas”, ironiza en ese sentido respecto de las políticas de ajuste del Gobierno Y corona la escena al grito de “¡viva la keratina, carajo!”.

El cómico Joaquín Reyes personificó a Milei y le atribuyó el apodo de "mister pelo bonito"

Una vez más, el sketch muda de locación. El mandatario está ahora en una plaza junto a “sus hijos de cuatro patas”, Murray, Milton, Robert y Lucas.

“Como dijo un gran sabio”, recita mientras se señala a sí mismo y acota: “Mi misión es cagar (sic) a patadas en el culo (sic) a los keynesianos y colectivistas hijos de puta (sic). Madre mía, qué frase me marqué. Debería ser el lema de la república. Ojo que igual lo mando a grabar en los pesos, dólares o Bitcoin”.

“Pero bueno, a trabajar, venga. Cumbre de asesores. A ver Milton ¿qué me traes?”, le pregunta a uno de sus mastines ingleses, que le responde con ladridos. “Privatizar la sanidad, ajá… Y cuando alguien se muera, en vez de llevarlo a la morgue, dejarlo en el parque para que jueguen con los huesos. Re bien”.

“Murray… Cagar en el jardín de Cristina Fernández [De Kirchner]. ¿Yo incluido? Cuenta con ello”, es otra de las posibilidades que surge de su intercambio ficticio con otro de los canes. “Robert… No, perro. ¿Qué haces lamiéndote…? Ah, que es libertad. Bueno, entonces sácale brillo”.

A continuación, el jefe de Estado personificado reconoce que se entiende “mejor con los perros que con las personas”. Y recuerda a Conan: “Estábamos tan unidos, compartíamos tantas cosas. Cuando se fue en 2017, los dos dejamos de mover la colita. Lo quería tanto que es como si siguiera aquí conmigo”. La cámara entonces realiza un plano más abierto y exhibe al “Presidente” con un pequeño ataúd con correa. “De hecho, sigue conmigo”, confiesa entre risas y le lanza una pelota.

Nuevamente, desde el balcón de la Casa Rosada, el Milei personificado aparece blandiendo una motosierra. “Esta es para los zurdos de mierda”, exclama a la vez que intenta encender la herramienta sin éxito. “Esto no va. Habría que llamar al Ministro de Agricultura. Pero cierto, no tenemos. Podríamos poner a mi hermana [Karina Milei]. De esta salimos todos colocados, toda la familia. Como los Darín o los Alterio, o cualquier saga de actores argentinos”, bromea.

El imitador del líder de La Libertad Avanza charla con otros mandatarios desde una plaza de la Argentina

La última escena del sketch muestra a “Milei” sentado en un banco que pertenece al mismo parque donde “charlaba” con sus canes. Allí, intercambia mensajes de texto con otros mandatarios. “Estoy chateando con mis amigos [Donald] Trump, [Jair] Bolsonaro, [Viktor] Orbán y [Giorgia] Meloni. Y el pibe este gallego, que es no es gallego… Este… ¿Cómo se llama?”, relata con una ácida referencia al presidente de VOX, Santiago Abascal.

Y explica: “Estamos organizando una reunión para fundar la internacional libertaria nacional populista, conquistar el mundo, privatizar todo, hacer merienda-cena, hacer un paintball pero disparando a inmigrantes y sin pintura… Y me hacía ilusión organizarla yo pero no se va a poder porque en Buenos Aires no queda ni un solo local de empanadas argentinas. Están todas en España. Es verdaderamente una lástima”.

El segmento finaliza con el imitador del mandatario argentino mientras mira a cámara y recita: “Y ya saben, si tu país está pasando por una mala racha, vota facha”.

LA NACION